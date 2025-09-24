Eurodeputați români: Reforme prezentate de Bolojan la Bruxelles, argumente solide împotriva suspendării fondurilor europene

Eurodeputaţii români din grupul Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European (PE) consideră că premierul român Ilie Bolojan a convins prin discuţiile pe care le-a purtat cu comisari europeni privind măsurile adoptate.

Eurodeputaţi din PNL au afirmat într-un briefing pentru jurnalişti români, la Bruxelles, că premierul Ilie Bolojan continuă să se bucure de sprijinul deplin al partidului. "Beneficiază de sprijinul întregului PNL. Nu ne jucăm cu partidul, nu ne jucăm cu ţara", a dat asigurări Daniel Buda.

Cu toate acestea, eurodeputatul PNL a catalogat pericolul suspendării fondurilor europene drept "un risc imens pe care îl avem şi pe care trebuie să-l evităm cu orice preţ".

Colegul său Gheorghe Falcă a spus că măsurile implementate acum de guvernul condus de Ilie Bolojan au fost propuse la Bruxelles încă din octombrie 2024 şi că era o chestiune de credibilitate ca acestea să fie implementate de actualul guvern.

"România trebuie să îndeplinească ceea ce a propus la Bruxelles, măsurile necesare pentru România, iar dacă tu ai propus reformă şi reducere de cheltuieli de personal în 2024 în luna octombrie cu premier de stânga nu poţi, în 2025, acasă, să nu spui ceea ce ai promis aici că îndeplineşti pentru România. De aceea riscul ar fi fost destul de mare, dar vizita premierului la Bruxelles de luni şi întâlnirea cu comisarul pentru economie Dombrovskis a făcut să prezentăm acest parcurs al reformelor şi efectele acestor reforme care se vor vedea în 2026, mai mult decât în 2025", a spus Gheorghe Falcă.

Daniel Buda a afirmat şi el că vizita premierului a fost importantă mai ales pentru că a venit în persoană că discute cu comisarul european pentru economie Valdis Dombrovskis.

Eurodeputatul UDMR Iuliu Winkler a spus că important este şi aşa-numitul pachet 3 despre care s-a discutat iniţial, cel de susţinere a economiei.

"Din discuţiile de aici şi din ce vedem la nivelul UE e o situaţie economică marcată de tarifele americane şi de situaţia din Germania care nu este foarte bună. Noi suntem racordaţi economic şi comercial de Germania, deci, dacă acolo nu e bine, atunci şi noi avem probleme. Însă per ansamblu situaţia este de aşa natură încât, dacă guvernul va avea un 'pachet 3' care să conţină şi măsuri de stimulare a economiei, atunci avem o perspectivă undeva la jumătatea anului 2026. Această perspectivă de a reveni pe un ciclu de creştere economică, de a ne întoarce către cetăţean. Pentru că, am spus acest lucru mereu, reformele nu sunt pentru Comisia Europeană, sunt pentru cetăţean", a explicat Winkler.

"Eu cred că putem să mergem pe acea traiectorie convenită cu CE. Sunt nişte ani în faţă, în ultimii trei ani mai cu seamă ne-am şubrezit credibilitatea aici la Bruxelles, dar acum, în ultimele 3-4 luni de zile, suntem în curs de a o recâştiga", a mai spus Winkler.

Pe de altă parte, eurodeputata AUR Georgiana Teodorescu a reproşat miercuri guvernului şi eurodeputaţilor din partidele aflate în coaliţia de guvernare că nu au făcut public faptul că executivul UE a declanşat procedura de dialog structurat cu Parlamentul European pentru suspendarea fondurilor UE destinate României.

"În data de 28 iulie, Comisia Europeană a demarat procedura legală de suspendare a acestor bani făcând primul pas, şi anume consultarea cu PE, respectiv iniţierea dialogului structurat. Din ce ştiu eu, s-a mai întâmplat o singură dată în 2016, cu Spania şi Portugalia", a declarat Teodorescu într-un briefing pentru jurnalişti români.

"Aş vrea să ştiu de ce guvernul României, care se presupune că a luat măsuri tocmai pentru a scădea deficitul bugetar şi pentru a nu se ajunge într-o astfel de situaţie, din 28 iulie până astăzi nouă nu ne-a spus că s-a început această procedură. Trebuia să anunţe public românii că s-a declanşat oficial procedura din 28 iulie, suntem pe final de septembrie. Nici Comisia nu a simţit nevoia să anunţe, deşi este o chestiune foarte gravă şi ar fi trebuit să fie anunţată", a apreciat eurodeputata Georgiana Teodorescu.



