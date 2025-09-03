Alexandru Nazare: Reprezentanţii FMI au salutat măsurile recente impuse de actualul Guvern

În urma vizitei FMI la București, care a avut ca scop analiza recentelor evoluții și politici economice, Ministrul Finanțelor a specificat că reprezentanții instituției financiare internaționale au salutat măsurile impuse recent de actualul Guvern.

România se află pe o direcţie semnificativ îmbunătăţită, iar misiunea FMI a recunoscut eforturile şi angajamentul ferm al actualului Guvern pentru reforme consistente, mai precizează ministrul.

Ministrul Finanţelor anunţă un dialog constructiv cu FMI referitor la viitorul economic al României:

„Vizita misiunii Fondului Monetar Internaţional (FMI) la Bucureşti, condusă de şeful misiunii pentru România, Joong Shik Kang, a fost o ocazie excelentă de a reitera eforturile noastre de a stabiliza şi consolida finanţele publice. Am avut discuţii substanţiale, în cadrul acestei vizite periodice pe care Fondul o efectuează în ţările membre, axate pe evoluţia economiei româneşti şi pe pachetele de măsuri recente”, a transmis ministrul într-o postare pe Facebook.

Potrivit lui, „suntem pe o direcţie semnificativ îmbunătăţită, iar misiunea FMI a recunoscut eforturile şi angajamentul ferm al actualului Guvern pentru reforme consistente”.

„Reprezentanţii FMI au salutat măsurile recente. Deşi acestea generează dezbateri intense, acţionăm cu deplină convingere asupra necesităţii lor. Nu pentru că ne-o cere FMI sau alţi parteneri externi, ci pentru că viitorul economic al României depinde de responsabilitatea cu care tratăm acest moment”, afirmă Nazare.

El menţionează că „o ajustare voluntară este întotdeauna mai lină decât una impusă”.

„Ne dorim o economie sănătoasă şi rezilientă, iar tot ceea ce facem în această perioadă reprezintă fundaţia pe care o reconstruim – una şubrezită de deficitul nepermis de ridicat şi de gestionarea deficitară a finanţelor publice din ultimii ani. Acesta este mesajul pe care l-am transmis şi astăzi reprezentanţilor FMI şi pe care îl vom repeta ori de câte ori va fi necesar”, conchide Nazare.

Misiunea FMI în România face parte dintr-un calendar programat de deplasări periodice.

"Echipa Fondului va analiza recentele evoluţii şi politici economice. Va avea întâlniri cu oficiali din cadrul Ministerului Finanţelor, Băncii Naţionale a României, şi alte agenţii guvernamentale, precum şi cu reprezentanţi ai sectorului privat şi ai organizaţiilor neguvernamentale", a anunţat instituţia financiară internaţională.

În baza vizitelor, consultările care au loc constituie un exerciţiu de supraveghere care este obligatoriu pentru toate statele membre.

Consultările conform Articolului IV au ca scop evaluarea situaţiei economice şi financiare naţionale şi oferirea de recomandări privind politicile monetare, financiare şi economice pentru stabilitate şi creştere.

România nu are un acord de finanţare activ cu FMI, dar instituţia analizează anual evoluţia economică a ţării prin aceste consultări.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













