Guvernul a suspendat proiecte de 25 miliarde euro din PNRR. Ministerele au 15 zile să anunțe investițiile viabile

Proiecte cu fonduri europene în valoare de 25 de miliarde de euro puse pe hârtie în urmă cu patru ani, dar care nu au avansat deloc, sau prea puțin, au fost suspendate.

Guvernul a luat decizia cu doar un an înainte ca Bruxellesul să încheie Planul Național de Redresare și Reziliență. În pericol sunt investițiile care au un grad de realizare mai mic de 30%.

Ca să nu pierdem și mai mulți bani europeni, premierul Ilie Bolojan a cerut autorităților locale și primăriilor din toată țara o listă a proiectelor care mai pot fi realizate până în august anul viitor. Doar până atunci mai sunt disponibile fondurile de la Bruxelles, prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Ilie Bolojan, premierul României: „După clarificarea tuturor aspectelor care ţin de aceste proiecte, printr-o altă ordonanţă care va fi publicată, vom reglementa asigurarea finanţărilor”.

Guvernul cere o listă a proiectelor viabile

Ministerele și autoritățile locale trebuie să vină în următoarele 15 zile cu o listă de proiecte viabile, care au un avans de peste 30%, dar și cele care ar putea fi gata în mod realist până vara viitoare. Vor trebui să vină cu dovezi legate de costuri și grafice de lucrări. Restul proiectelor, rămase pe hârtie sau foarte puțin avansate, vor fi suspendate. Vorbim despre investiții rămase pe hârtie de 25 de miliarde de euro.

De la șosele până la școli, spitale și rețele de apă și canalizare - toate sunt proiecte care, dacă nu au trecut de la stadiul de proiect pe hârtie la șantier în lucru avansat, riscă să rămână în aer.

Dragoș Pîslaru, ministrul Proiectelor și Investițiilor Europene: „Șantierele nu se închid ca urmare a acestui OUG, ce facem este doar să ne uităm la sursa de finanțare și stabilim că dacă avem o sumă să ne concentrăm să o folosim”.

România a pus pe hârtie proiecte de investiții de 47 de miliarde de euro, dar a rămas cu mai puțin de 22 de miliarde de euro, bani europeni pe care i-ar putea încasa în total la încheierea PNRR.

Măsurile vin pentru că avem un deficit bugetar uriaș, cu 6 miliarde de lei mai mare la jumătatea anului, față de aceeași perioadă din 2024. Banii europeni țin economia pe plus, spune pentru Știrile PRO TV ministrul finanțelor.

Alexandru Nazare, ministrul de Finanțe: „Dacă vom folosi toți acești bani pe care îi avem la dispoziție în următorul an de zile, aceasta e o protecție și e o șansă enormă care ține România într-o zonă de stabilitate și protejează România atât de crize, cât și de potențiala recesiune”.

Unele proiecte care vor rămâne fără finanțare europeană ar putea fi continuate cu banii primăriilor.

