Proiecte europene cu lucrări sub 30%, suspendate. Guvernul caută soluții pentru a salva fondurile PNRR

Ordonanța de urgență care suspendă unele proiecte cu fonduri europene este adoptată marți într-o ședință extraordinară de guvern.

Decizia vine după consultări din ultimele zile cu primarii din țară.

Până luna viitoare autoritățile locale și ministerele vor avea o evidență clară asupra proiectelor la care se va renunța, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan.



Ilie Bolojan: ”Suntem în situația în care prin acord clarificăm în următoarele 2 saptămâni proiectele care vor rămâne în program şi după clarificăm toate aspectele, printr-o altă ordonanță, vom reglementa asigurarea finanţărilor”.

Mesajul Guvernului către autoritățile locale a fost clar și anume acela că nu sunt bani suficienți la buget pentru a asigura finanțarea tuturor proiectelor care au fost puse pe hârtie și care au fost incluse în PNRR.

Așadar, discuția din Guvern de marți a fost următoarea: acele proiecte pentru care lucrările pe șantier nu au fost demarate să fie suspendate, să se renunțe deocamdată la ele. Aceeași regula ar urma să fie aplicată și pentru anumite proiecte cu un grad de realizare de sub 30%.

Asta în vreme ce proiectele care au lucrări avansate de la caz la caz să se discute ce fel de finanțare vor avea asigurate perioada următoare.

În discuțiile din ultimele zile pe care premierul și Guvernul le-au avut cu primarii a reieșit o idee nouă și anume ca măcar o parte din proiectele care ar urma să fie, suspendate să fie preluate de primării și finanțate în continuare astfel în cât să nu fie pierduți toți banii europeni.

Toate aceste schimbări care sunt decise marți de Guvern au scopul de a face ca România să nu piardă prea mulți bani din fondurile europene.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













