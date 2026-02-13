În plus, și trimestrul al III-lea al anului trecut a fost pe minus (-0,1%, revizuit de la -0,2%) față de trimestrul anterior, iar în aceste condiții România îndeplinește definiția recesiunii tehnice: două trimestre consecutive de scădere economică.

„O rușine pentru întreaga Coaliție”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu a afirmat vineri că intrarea României în recesiune tehnică este „ruşine pentru întreaga Coaliţie”, PSD având partea sa de vină. „În loc să ne luptăm cu populiştii care ar vinde România pe nimic în prima secundă, noi am stat să ducem o luptă la baionetă cu nişte contabili ai suferinţei sociale pentru a opri măcar în parte tăierile obtuze. Am făcut ce am putut cu 22% în Parlament. Singurul partid de stânga într-o coaliţie dominată de dreapta”, a transmis Grindeanu.

El a adăugat că PSD a reuşit să oprească unele măsuri - TVA de 24%, îngheţarea salariului minim, oprirea unor subvenţii şi plafonări, dar nu „multe dintre toate deciziile hazardate care s-au transformat în experimente făcute pe spatele oamenilor”.

Ce s-a întâmplat la votul moțiunii de cenzură de anul trecut

Sorin Grindeanu spunea în iulie, în timpul dezbaterii moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, că statul trebuie să-şi facă mai întâi curăţenie în propria ogradă. El a mai spus că nu mai era nevoie de creşterea TVA dacă Guvernul impuneau o „alternativă raţională”, impozitul progresiv.

La votul moțiunii de cenzură de anul trecut (14 iulie) din totalul de 464 de parlamentari, au fost prezenți la vot 398. Au votat „pentru” 134, iar patru „împotrivă”. Cei care fac parte din coaliția de guvernare, inclusiv PSD, au fost în sală, dar nu au votat.

Pentru a trece moțiunea și a da jos guvernul, implicit și pachetul fiscal care a inclus majorarea TVA și a accizelor, era nevoie de o majoritate de 233 de voturi. În iulie 2025, Grindeanu spunea la votul moțiunii de cenzură că statul trebuie să-şi facă mai întâi curăţenie în propria ogradă și că nu mai era nevoie de creşterea TVA dacă impuneau o alternativă raţională, impozitul progresiv, o propunere pe care a avut-o partidul.

Tot Grindeanu afirma că „PSD nu va fi niciodată parte dintr-un scenariu iresponsabil, dar, pentru a restabili încrederea românilor în instituţiile statului, trebuie cu toţii să înţelegem că instituţiile democratice nu sunt jucării”.

PSD s-a opus tăierilor de salarii

PSD s-a opus vehement la finele anului 2025 tăierilor de salarii, afirmând că decizia nu ar avea legătură cu alegerile parțiale din 7 decembrie. Totuși, era de acord cu eficientizarea activităţii aparatului central.

„În coaliţie s-au închis discuţiile pe administraţia locală pe ceea ce înseamnă reducerile de 30%, cu prag la 20%, cu posibilitatea, în anul 2026, să alegi partea de reduceri, nu cea de disponibilizări, asta s-a închis şi toată lumea e de acord. A rămas deschisă şi s-a discutat partea de administraţie centrală, unde, bineînţeles, chiar colegi care ieri s-au grăbit să-şi arate dezacordul public au spus că discuţiile trebuie să rămână deschise, dacă e să vorbim de o decizie în coaliţie, deschise pe zona de apărare, de ordine publică şi aşa mai departe. Deci, discuţiile pe administraţia centrală nu au fost închise, ca să clarific, în coaliţie. Noi, azi, am făcut un Birou Politic Naţional şi am cerut părerea colegilor mei legat de acest subiect şi am cerut un vot. Votul a fost unanim, PSD nu susţine tăierea şi reducerea salariilor în sectorul bugetar", a afirmat Sorin Grindeanu pe 19 noiembrie, într-o conferinţă de presă susţinută la finalul şedinţei Biroului Permanent Naţional al PSD.