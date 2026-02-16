De altfel, în unele locuri a început deja procesul de clasificare a proprietăţilor pentru care se pot percepe taxe şi de cinci ori mai mari. În Capitală de pildă, sunt vizate toate imobilele cu faţade distruse, nu doar cele istorice sau din centru.

În Arad, din cei 600 de proprietari somaţi anul trecut să îşi repare proprietăţile, doar 100 s-au conformat. Aşa că restul au fost suprataxaţi. Acum poliţiştii locali au început o nouă evaluare a clădirilor din oraş și îi vor notifica pe cei în culpă.

Sancțiunea poate urca până la 500% în funcţie de cât de degradată este faţada.

Ralu Cotrău, purtător de cuvânt Primăria Arad: „Dacă propietarii reușesc să obțină autorizație de construcție și începerea lucrărilor, majorarea nu vă mai fi luată în calcul”.

Edmond Hartmann, administrator imobile: „Sunt apartamente, clădiri, în Arad unde au ajuns la impozite mărite de 500% care transpus la 100 metri pătrați ajung să plătească 18.000 de lei impozit."

Supraimpozitarea cu până la 500% a clădirilor neîngrijite se aplică și în toate sectoarele Capitalei. În Timișoara, în schimb autoritățile s-au concentrat până acum doar asupra monumentelor istorice. Aproape 300 de proprietari plătesc deja impozite de până la șase ori mai mari pentru și-au lăsat casele de izbeliște.

Paula Romocean, viceprimarul Timișoarei: „Evident că nu a fost o măsură populară, știm cu toții cât de dificil se înțeleg proprietarii. Unii voiau să participe, alții nu, a fost și un instrument care i-a forțat să ajungă la o decizie."

Speriați, unii au început lucrările de reabilitare. Între timp, responsabilii au început să inventarieze și clădirile fără valoare istorică.

Dana Seracin, purtător e cuvânt Poliția Locală Timișoara: „Au fost verificate și întocmite procese verbale de constatare în cazul a 301 imobile, în vederea luării măsurilor de supraimpozitare”.

Proprietarii riscă inclusiv dosar penal, dacă se desprind bucăți de tencuială, iar trecătorii sunt în pericol.