Finanțele renunță la o măsură importantă de reducere a evaziunii pentru că nu are capacitatea de a o implementa

Ministerul Finanțelor a publicat luni, 22 decembrie, la ora 22:52, un proiect de ordonanță de urgență care stabilește cadrul pentru construirea bugetului pe 2026 și trasează principalele direcții financiare pentru perioada următoare.

Ministerul Finanțelor propune suspendarea aplicării notificărilor de conformare RO e-TVA și a sancțiunilor aferente, motivând că Agenția Națională de Administrare Fiscală nu are capacitatea tehnică de a analiza corect răspunsurile contribuabililor.

„Se propune abrogarea prevederilor din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2024, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la obligația persoanelor impozabile de a răspunde la "Notificarea de conformare RO e-TVA". având în vedere că Agenția Națională de Administrare Fiscală nu dispune de capacitatea de a analiza punctual numărul ridicat de răspunsuri ale contribuabililor și nici nu are posibilitatea să-și asume că acestea sunt complete, corecte, astfel încât să nu genereze efectele sancționatorii prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2024”, se arată în proiectul de ordonanță de urgență.

Potrivit documentelului, ANAF nu poate procesa punctual volumul ridicat de răspunsuri transmise de contribuabili și nu își poate asuma că informațiile sunt verificate corespunzător. În aceste condiții, Finanțele propun suspendarea aplicării prevederilor din OUG nr. 70/2024 privind notificarea de conformare RO e-TVA până la data de 30 septembrie 2026, termen până la care ar urma să fie disponibile instrumentele informatice necesare pentru includerea datelor relevante în decontul precompletat RO e-TVA.

„Se propune suspendarea aplicării dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2024, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează transmiterea "Notificării de conformare RO e-TVA" în cazul contribuabililor care aplică sistemul TVA la încasare, până la data de 30 septembrie 2026, dată până la care vor fi disponibile instrumentele informatice necesare pentru includerea informațiilor relevante în decontul precompletat RO eTVA”, se mai arată în proiect.

Proiectul a fost anunțat de ministerul de Finanțe luni, 22 decembrie, la ora 22:52.

