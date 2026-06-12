Guvernul a aprobat vineri un memorandum privind majorarea cheltuielilor de natură salarială şi ocuparea posturilor vacante existente la sfârşitul anului 2025, precum şi, după caz, creşterea numărului de personal şi a cheltuielilor salariale aferente, ca urmare a dezvoltării activităţii, pentru 36 de operatori economici care nu au înregistrat pierderi sau plăţi restante şi care vor asigura aceste creşteri din bugetele proprii.

Potrivit unui comunicat al Executivului, operatorii economici vizaţi aplică prevederile OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici şi se află în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea autorităţilor administraţiei publice locale, din 22 de judeţe ale ţării.

"Creşterile salariale şi de personal sunt determinate de caracterul esenţial al activităţilor desfăşurate de operatorii economici vizaţi, activităţi care privesc, după caz, servicii comunitare de utilităţi publice, alimentare cu apă, canalizare, transport public local, administrarea domeniului public, administrarea pieţelor, gospodărire urbană, servicii comunale, termoficare, administrarea zonelor libere, administrarea aeroporturilor şi alte activităţi de interes public local. În cazul acestor operatori, continuitatea activităţii este direct legată de capacitatea de a asigura personalul necesar pentru prestarea serviciilor publice, pentru respectarea obligaţiilor contractuale asumate şi pentru realizarea activităţilor delegate ori atribuite de autorităţile administraţiei publice locale", se explică în comunicat.

Valoarea totală a majorărilor, peste 85,5 milioane lei

În comunicat se arată că valoarea totală a măsurilor propuse este de peste 85,5 milioane lei, din care: 31,3 milioane lei reprezintă cheltuieli aferente majorării cu indicele mediu de creştere a preţurilor pentru 29 de operatori; 34,5 milioane lei reprezintă cheltuieli aferente ocupării unui număr de 699 de posturi vacante pentru 25 de operatori; 19,6 milioane lei reprezintă cheltuieli aferente ocupării unui număr de 384 de posturi înfiinţate pentru 15 operatori.

Cheltuielile aferente măsurilor propuse urmează să fie reflectate în bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici, în condiţiile legii, cu respectarea cadrului aplicabil privind disciplina financiară şi guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, precizează sursa citată.