Abia de anul viitor ne-am putea aștepta la o îmbunătățire. Pe de altă parte, economiștii spun că și în 2027 vom plăti peste 5 lei pentru un euro.

Economia României stă anul acesta aproape pe loc. Comisia Națională de Prognoză estimează o creștere de doar 0,1%, practic o stagnare. O revenire este așteptată abia anul viitor, când avansul economic ar putea depăși 2%.

Între timp, presiunea prețurilor rămâne cea mai mare. Inflația este estimată la 7,9% în acest an și ar urma să coboare la jumătate în 2027. Prelungirea conflictului din Orientul Mijlociu, cu efecte negative asupra carburantului și energiei, menține prețurile sus, spun economiștii.

Noua prognoză a Comisiei arată că majorările salariale nu vor fi suficiente pentru a acoperi scumpirile. Salariile cresc, dar într-un ritm mai lent decât inflația, ceea ce înseamnă o putere de cumpărare slabă. Salariul mediu net este estimat la aproape 5.600 de lei anul acesta și la aproape 6.000 de lei anul viitor.

Așteptarea este că și anul viitor vom cumpăra euro mai scump. Dacă anul acesta cursul mediu ar fi la 5 lei și 18 bani, în 2027 am putea plăti 5 lei și 24 de bani pentru moneda unică europeană.