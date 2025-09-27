Ministrul Nazare, precizări despre rectificarea bugetară: Nu putem asigura 80 de miliarde de lei, cât au cerut ordonatorii

27-09-2025 | 18:53
Alexandru Nazare
Inquam Photos / George Calin

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare vine sâmbătă cu precizări despre rectificarea bugetară, arătând că nu pot asigura 80 de miliarde de lei, cât au cerut ordonatorii, dar fac în aşa fel încât aceştia să aibă resursele de care au nevoie.

Vlad Dobrea

El a mai spus că 150 de miliarde vor fi menţinute la investiţii şi a amintit că am obţinut o ţintă de deficit de 8,4%, ceea ce este foarte important, pentru că ne asigură resursele esenţiale pentru a acoperi nevoile esenţiale de astăzi ale României, pensii, salarii, cheltuielie pentru sănătate, investiţii.

Ministrul Finanţelor spune într-un clip pe Facebook că în ultimele două luni am avut trei confirmări consecutive din partea agenţiilor de rating a calificativului României.

”După aceste trei validări ale agenţiilor de rating şi înaintea Consiliului Ministrilor de Finanţe din octombrie, când România este evaluată, trebuie să fim extrem de atenţi cu modul în care facem rectificarea bugetară. Am obţinut o ţintă de deficit de 8,4%, ceea ce este foarte important, pentru că ne asigură resursele esenţiale pentru a acoperi nevoile esenţiale de astăzi ale României. Vorbim de pensii, vorbim de salarii, vorbim de cheltuielile pentru sănătate, vorbim de investiţii”, a spus Alexandru Nazare.

Ministrul a precizat că ”150 de miliarde le menţinem la investiţii”.

”Realiniem practic resursele pe care le avem în momentul de faţă cu un spaţiu fiscal răstrâns la nevoile ţării. Şi pentru acest lucru am discutat cu fiecare ordonator în parte şi în continuare discutăm, astfel încât să asigurăm resurse pentru aceşti ordonatori. Bineînţeles că nu putem asigura 80 de miliarde de lei cât au cerut ordonatorii, dar facem în aşa fel încât aceştia să aibă resursele de care au nevoie”, a subliniat Nazare.

Ministrul Finanţelor mai declară că despre acest lucru a discutat cu premierul Ilie Bolojan, la minister, pe tabloul complet al rectificării.

”Am decis împreună ca data de publicare să fie luni, bineînţeles ea fiind aprobată la termen, exact când ne-am propus, în şedinţa de guvern de săptămâna viitoare”, a mai spus Alexandru Nazare.

Anul acesta, zacusca de casă va fi mai scumpă, prin urmare unii românii vor face mai puțină.

