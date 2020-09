Firmele ar putea fi obligate să-și împartă profitul cu angajații. Cu cât ar creşte salariile

Firmele ar trebui să împartă o parte din profit cu angajații.

Este propunerea unor deputați, care susțin că o astfel de măsură ar urma să stimuleze piața muncii și să îi facă pe angajați mai productivi. Nici Guvernul, nici mediul de afaceri nu susțin ideea, deși sisteme prin care salariații participă la profit există în multe companii europene.

În Uniunea Europeană, aproape o treime dintre companiile cu peste 10 angajați aleg să-i premieze pe aceștia cu o parte din profitul realizat. O singură țară - Franța - însă îi obligă pe antreprenori să-și împartă acești bani, iar modelul i-a inspirat pe inițiatori.

Adrian Dohotaru, inițiator: „Antreprenorii își pot loializa angajații, aceștia pot munci mai bine dacă pot contribui la profitul firmei, o mică parte din acel profit revenindu-le și lor. E un rol de a-i redistribui, practic un fel de al 13-lea salariu la final de an care revine angajaților.”

Propunerea depusă la Parlament ar aduce un bonus angajaților cu o vechime mai mare de 12 luni. Aceștia ar urma să împartă 7,5% din profitul anual net al companiei.

De exemplu, o firmă cu doar câțiva ani de activitate și zece angajați, care a ajuns la un profit de 80.000 de euro, ar trebui să dea angajaților 7,5%. Asta înseamnă că 6.000 de euro să îi împartă celor 10 angajați. La finalul anului, fiecare dintre ei ar urma să primească astfel un bonus de 600 de euro, adică în jur de 3.000 de lei.

Victoria Stoiciu, coordonator programe Friedrich Erbert Stiftung:„Din valoarea adăugată, partea leului revine an de an patronatelor, chiar dacă forța de muncă este în creștere și numărul de angajați se mărește an de an și atunci este nevoie de o astfel de intervenție legislativă pentru a limita lucrurile.”

Mediul de afaceri nu a fost însă consultat. Președintele Consiliul Național al IMM-urilor spune că o astfel de măsură ar lovi companiile medii și mari care, de obicei, reinvestesc profitul sau firmele mici care se împrumută pentru a-și mari numărul de angajați, tocmai pentru a crește productivitatea firmei.

Florin Jianu, CNIPMMR: „Acea obligativitate este un aspect cras neconstituțional. Nu poți să obligi pe cineva din profitul propriu, e un atac la proprietate. Profitul e proprietatea celui care îl realizează.”

Proiectul de lege a fost semnat și de patru deputați PSD și va fi discutat, cel mai probabil, după alegeri. Guvernul a transmis Știrilor Pro TV că nu susține inițiativa legislativă, pentru că nu este fundamentată nici juridic, nici economic.