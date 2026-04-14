Pe fondul unei situații din ce în ce mai instabile, fondul cu sediul la Washington - FMI - a afirmat că pagubele economice cauzate de conflictul din Orientul Mijlociu sunt în continuă creștere, reducând în același timp previziunile de creștere pentru 2026, pe baza impactului războiului înregistrat până în prezent.

Potrivit The Guardian, în raportul său semestrial, FMI afirmă că Marea Britanie va înregistra cea mai accentuată revizuire în jos a creșterii economice și cea mai mare rată a inflației din G7 în acest an, chiar dacă efectele negative ale creșterii costurilor energiei pot fi limitate până la jumătatea anului 2026.

Cu toate acestea, în cazul unui „scenariu grav” – cel mai pesimist dintre toate –, care presupune un război de lungă durată și prețuri ridicate la energie, raportul arată că lumea s-ar confrunta cu „o situație la limita unei recesiuni globale” pentru a cincea oară de la 1980.

Prețurile petrolului au sărit din nou peste 100 de dolari pe baril luni, 13 aprilie, pe fondul tranzacțiilor instabile de pe piețele globale, după ce negocierile cruciale de weekend dintre SUA și Iran s-au încheiat într-un impas și odată cu începerea blocadei americane asupra strâmtorii Ormuz.

Marți, țițeiul Brent a scăzut cu 0,9%, ajungând la 98,5 dolari pe baril, pe fondul speranțelor privind continuarea negocierilor de pace.

Banca Mondială a avertizat deja asupra unei crize globale a locurilor de muncă după încheierea războiului din Orientul Mijlociu.

În timp ce miniștrii de finanțe și guvernatorii băncilor centrale din întreaga lume se reunesc la Washington pentru reuniunile de primăvară ale FMI și Băncii Mondiale, Fondul Monetar a precizat că războiul înrăutățește perspectivele de creștere economică la nivel mondial.

Avertizând că țările din întreaga lume se vor confrunta cu o creștere economică mai lentă și o inflație mai ridicată, FMI afirmă că importatorii neți de energie și țările în curs de dezvoltare vor fi cele mai afectate.

Subliniind modul în care consecințele afectează gospodăriile americane, în contextul în care Donald Trump face declarații contradictorii cu privire la obiectivele Washingtonului în Orientul Mijlociu, FMI a redus prognoza de creștere economică a SUA pentru 2026 cu 0,1 puncte procentuale, până la 2,3%.

Cu toate acestea, cea mai mare revizuire în jos dintre toate țările G7 este pentru Marea Britanie.