Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Iranului a publicat o scurtă declarație după ce s-a instituit blocada impusă de SUA asupra porturilor iraniene, conform Sky News.

Esmaeil Baqaei a reacționat printr-o întrebare retorică: „Poate fi câștigat un «război voluntar» ilegal printr-o «răzbunare voluntară» împotriva economiei mondiale?”

Blocada SUA asupra porturilor iraniene a început luni, la 17.00, ora României, iar Teheranul amenință cu represalii toate porturile din regiune. Ca efect, petrolul a ”sărit” de 100 de dolari iar UE estimează pierderi de 25 miliarde euro de la începutul războiului.

Armata americană a anunțat luni că va începe o blocadă a tuturor porturilor și zonelor de coastă iraniene, temperând totuși amenințarea anterioară a lui Trump de a bloca complet Strâmtoarea Ormuz, arată AP News.

Trump continuă cu amenințările

Apoi, luni după amiază, Donald Trump a ameninţat că va distruge orice „navă de atac rapidă” iraniană care va încălca blocada americană impusă navelor care intră sau ies din porturile şi zonele de coastă iraniene.

„Dacă una dintre aceste nave se apropie chiar şi puţin de BLOCADA noastră, va fi imediat DISTRUSĂ, conform aceluiaşi sistem pe care îl folosim împotriva traficanţilor de droguri pe mare”, a declarat preşedintele american pe platforma sa Truth Social.

„Este rapid şi brutal”, a adăugat el.

Trump anunţa duminică, într-o postare detaliată pe Truth Social, intenţia de a bloca Strâmtoarea Ormuz. Acesta a afirmat că SUA vor „iniţia procesul de BLOCARE a tuturor navelor care încearcă să intre sau să iasă din Strâmtoarea Ormuz” şi că alte ţări vor fi implicate în această blocadă.