Astfel de sisteme există și în alte țări, mai ales în autobuzele școlare.

La început de tură, după ce șoferii de troleibuz își primesc foaia de parcurs, sunt obligați să sufle în acest aparat. Altfel nu pot pleca la drum.

Romeo Dumitru, șofer troleibuz: „Datorită acestei jucării nu mai poate nimeni să spună: băi, ce, ești băut, ce faci, cum conduci, ești beat? N-ai cum, că nu poți să pornești mașina fără. Vine câte un călător care i se pare că poate ai băut ceva.. poftim!”

În plus aparatele au incorporate sisteme video și fac automat fotografii de fiecare dată când șoferul este pus să sufle - că să nu existe temeri că a rugat pe altcineva. Și șoferii de autobuz sunt verificați, dar aleatoriu.

Constantin Tobescu, purtător de cuvânt al STB: „Zilnic conducătorii STB sunt testați prin sondaj. La ieșirea în cursă, când se prezintă la stația de mișcare cu carnetul de conducere și buletin, dispecerul îl evaluează vizual și în condițiile în care constată că nu corespunde, el este pus să sufle în alcool test.”

Și primăria Sectorului 5 a stabilit încă de anul trecut că angajații din aparatul primarului pot fi testați dacă există suspiciuni că au consumat alcool la serviciu. Cei care prezintă semne evidente pot fi verificați cu un aparat special, iar refuzul testării poate duce la sancțiuni. Iar în Sectorul 3 pot fi testați polițiștii locali.

Gheorghe Petrică, șef serviciu Poliția Locală Sector 3: „La instructaj noi constatăm vizual fizic și psihic dacă nu prezintă semne vizuale că ar fi sub influența băuturilor alcoolice. În situația în care nu este 0, i se întocmește un raport, nu poate să plece în teren. După care, comisia de disciplină analizează cât de gravă a fost situația și cât să-l penalizeze”

În Suedia și Finlanda, șoferii care au fost prinși băuți pot fi obligați să își monteze pe mașina și să utilizeze sisteme de tip etilotest, care nu permit pornirea vehiculului fără un test negativ.

Iar în Franța, autobuzele pentru transportul școlar sunt echipate obligatoriu cu astfel de dispozitive. În Uniunea Europeană, din 2024, toate mașinile noi vândute trebuie să fie pregătite tehnic pentru instalarea unui etilotest în vehicul, însă utilizarea lui rămâne la latitudinea fiecăruia.