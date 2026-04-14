El a mai afirmat că închiderea strâmtorii de către Iran echivalează cu „terorism economic împotriva întregii lumi”.

”Este o întrebare pe care ar fi mai bine să o adresăm iranienilor, deoarece mingea se află cu adevărat în terenul lor”, a declarat Vance luni la Fox News.

„Trebuie să obţinem angajamentul lor ferm de a nu dezvolta o armă nucleară. Şi cred că, dacă iranienii sunt dispuşi să ne întâlnească acolo, atunci aceasta poate fi o înţelegere foarte, foarte bună pentru ambele ţări. Dacă nu sunt dispuşi să ne întâlnească acolo, este decizia lor”, a spus el.

Negocieri tensionate și impas diplomatic

Vicepreşedintele a adăugat că echipa iraniană din Pakistan nu era în măsură să „încheie o înţelegere”, motiv pentru care a spus că SUA au plecat după 21 de ore de negocieri.

„Cred că am dobândit unele cunoştinţe despre modul în care negociază iranienii — şi acesta este, în cele din urmă, motivul pentru care am părăsit Pakistanul. Pentru că ceea ce am constatat este că ei nu erau în măsură, cred că echipa care se afla acolo nu era în măsură să încheie un acord şi trebuiau să se întoarcă la Teheran, fie la liderul suprem, fie la altcineva, şi să obţină, de fapt, aprobarea pentru termenii pe care noi i-am stabilit.”

El a adăugat că s-au înregistrat progrese — dar insuficiente în ceea ce priveşte eliminarea uraniului îmbogăţit al Iranului şi asigurarea faptului că Teheranul nu poate deţine o armă nucleară.

„Au făcut un pas în direcţia noastră, motiv pentru care cred că am putea spune că am observat unele semne pozitive, dar nu au mers suficient de departe”, a spus Vance, punând responsabilitatea pe Iran de a reveni la masa negocierilor.

„Cred că există într-adevăr o oportunitate extraordinară aici, dar cred că depinde de iranieni să facă următorul pas”, a mai spus el.

Dispută pe tema Strâmtorii Hormuz

Vicepreşedintele JD Vance a acuzat Iranul de „terorism economic” prin închiderea de facto a Strâmtoarea Hormuz – şi a apărat blocada porturilor iraniene impusă de SUA ca fiind o ripostă pe măsură.

Închiderea strâmtorii de către Iran echivalează cu „terorism economic împotriva întregii lumi”, a declarat Vance luni pentru Bret Baier de la Fox News. „Practic, au ameninţat orice navă care traversează Strâmtoarea Hormuz.”

„Ei bine, aşa cum a arătat preşedintele Statelor Unite, doi pot juca acest joc”, a adăugat el. „Dacă iranienii vor încerca să se angajeze în terorism economic, vom respecta principiul simplu că nici navele iraniene nu vor ieşi.”

Blocada navală a început luni la ora 10:00 ET, după ce negocierile de pace din weekendul trecut din Pakistan s-au încheiat fără un rezultat decisiv. Garda Revoluţionară Islamică din Iran a promis că va riposta, iar oficialii iranieni au avertizat asupra efectelor în lanţ asupra economiei globale, inclusiv asupra consumatorilor americani.