Tribunalul de arbitraj internațional de la Washington a respins pretențiile unui dezvoltator străin, care a promis înainte de criza economică de acum aproape 20 de ani, că va transforma zona. La rândul său, statul român, cere despăgubiri de la investitorul străin.

Compania cu capital străin și statul român au încheiat în urmă cu aproape două decenii un parteneriat public-privat iar dezvoltatorul a primit terenul în concesiune pe 49 de ani.

Compania înregistrată în Țările de Jos a promis că o să facă aici un proiect impozant, pe o suprafață desfășurată de 60 de hectare, care urma să cumprinda unul dintre cele mai mari mall-uri din Europa, spații de birouri, un hotel și o roată panoramică. Planurile, însă, s-au blocat rapid.

În 2022, firma cu capital străin a depus o cerere de arbitraj la Centrul Internațional pentru Reglementarea Diferendelor referitoare la Investiții, din Washington, și a cerut despăgubiri de la statul român pentru eventualele pierderi. În 2024, suma cerută trecea de 425 de milioane de euro.

Magistrații de peste Ocean au dat dreptate statului român. Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, spune că hotărârea este o corecție importantă a unor erori din trecut și că: „Miza financiară a fost una uriașă: România ar fi putut plăti peste 300 de milioane de euro sau, alternativ, peste 200 de milioane de euro, la care s-ar fi adăugat dobânzi și costuri de arbitraj.”

Într-un comunicat, reprezentanții dezvoltatorului străin transmit că instanța ar fi respins pretențiile, cu o majoritate de voturi, pe motive de jurisdicție. Firma își evaluează poziția și nu a luat o decizie cu privire la următorii pași pe care îi are de făcut. Decizia dată de instanța de peste Ocean nu este definitivă.

Între timp, într-un alt litigiu declanșat la Curtea de Arbitraj Internațional de la Londra, România cere rezilierea contractului și recuperarea unui prejudiciu de câteva sute de milioane de euro.

Corespondent PRO TV: „Statul român cere la rândul său despăgubiri, mai ales pentru modificările pe care dezvoltatorul le-a adus clădirii. Reprezentanții firmei au tăiat construcția pe jumătate și au demolat o parte din ea, că să facă loc noului proiect”.

Proiectul inițial este criticat și de Ordinul Arhitecților București.

Emil Ivănescu, președintele Ordinului Arhitecților București: „Și din punct de vedere design, și din punct de vedere urbanistic, este o mare gafă. Faptul că ești o entitate cu o mare putere financiară nu îți dă dreptul să intervii brutal pe un fond construit care avea o logică a lui”.

Construcția Casei Radio a început în 1986. Clădirea nu a fost niciodată terminată.