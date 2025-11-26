România nu riscă pierderea fondurilor europene, dar deficitul bugetar este încă prea mare. Avertismentul Comisiei Europene

România poate deocamdată să răsufle ușurată: Comisia Europeană nu propune tăierea sau înghețarea fondurilor europene, iar planul bugetar pentru 2026 este acceptat.

Dar deficitul bugetar este prea mare, iar Bruxelles-ul urmărește dacă autoritățile aplică măsurile promise.

Corespondent Știrile PRO TV: „Comisia Europeană a "înghețat" procedura pentru deficit bugetar excesiv, deschisă în 2020, ceea ce înseamnă că, deocamdată, România nu riscă suspendarea fondurilor europene. Explicația oficialilor este că măsurile fiscale luate recent de Guvern au început să reducă deficitul. Este o primă veste bună pentru România, după mai mulți ani în care "gaura" din buget s-a tot adâncit.”

Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie: „În ceea ce privește România, am avut în ultimele luni un dialog intens cu autoritățile române. Iar România a adoptat măsuri suplimentare substanțiale de consolidare fiscală, care i-au permis să reducă deficitul bugetar și să revină în conformitate cu cerințele regulilor fiscale europene. În consecință, concluzionăm că România a luat măsuri eficiente în cadrul procedurii de deficit excesiv și, în consecință, am decis acum să nu continuăm cu condiționalitatea macroeconomică și, respectiv, să nu continuăm cu posibila suspendare a fondurilor UE."

Avertismentul Comisiei: Deficitul rămâne ridicat, iar riscurile persistă

Corespondent Știrile PRO TV: „Dar avertismentul Comisiei este clar: situația rămâne fragilă, iar estimările arată că România va încheia anul cu cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană – 8,4%. Așadar, măsurile de austeritate asumate de guvern, chiar dacă nu sunt populare, trebuie aplicate întocmai, altfel riscul să pierdem banii europeni revine. Și, foarte important, asta nu înseamnă că am scăpat: procedura nu se închide, doar e pusă pe pauză, iar Comisia va verifica periodic dacă Guvernul ține cheltuielile sub control și dacă deficitul chiar scade, nu doar pe hârtie, până la ținta de 3% în 2030.”

Însă, pe zona socială, veștile nu sunt deloc bune: România intră pe lista scurtă a țărilor cu probleme, pentru care Comisia va face în primăvara lui 2026 o analiză aprofundată. Avertizează că avem prea puțini oameni în câmpul muncii, diferențe mari la angajare între femei și bărbați, mulți tineri care nu sunt nici la școală, nici la muncă, plus rezultate foarte slabe la educație și competențe digitale. Probleme sunt însă în toată Uniunea Europeană.

Roxana Mînzatu, vicepreședintele Comisiei Europene: „Punem subiectele acestea, educație, skills, competențe, așa cum spuneam, în centrul agendei politice. Îmi doresc să avem o discuție cu lideri europeni despre ce facem cu educația și cu competențele în Europa, la Consiliul European. Lucrăm, sper să reușim în președinția cipriotă să avem în iunie un format de consiliu hibrid, jumbo, între miniștrii muncii și miniștrii responsabili cu finanțele, tocmai pentru a încerca să prioritizăm și mai bine investițiile noastre în zona aceasta de competențe necesare economiei.”

Corespondent Știrile PRO TV: „La nivelul UE, aproximativ 50 de milioane de oameni sunt încă în afara pieței muncii. În același timp, doar în zona inteligenței artificiale, Europa estimează că va avea nevoie de circa 7 milioane de lucrători până în 2027.”

