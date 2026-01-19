O copilă din Sălaj a sunat disperată la 112 pentru a-și salva mama dependentă de droguri. Ce a urmat după apel

Un nou caz tulburător atrage atenția asupra problemei consumului de droguri. O copilă din județul Sălaj a sunat disperată la 112 pentru a o salva pe mama ei, dependentă de substanțe interzise.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Fata trăia momente cumplite văzând cum starea mamei sale se agrava de la o zi la alta. La un moment dat, minora a observat că în preajma femeii apărea frecvent un bărbat de 31 de ani, de la care aceasta cumpăra pliculețe cu substanțe.

Pentru că nu a mai suportat, a sunat disperată la 112 și a cerut ajutorul autorităților.

Oamenii legii au intrat atunci pe fir și l-au prins pe bărbat în flagrant, în timp ce avea asupra sa droguri, pe care urma să le vândă.

Ancheta a scos la iveală faptul că, în mod constant, acesta ar fi procurat și vândut astfel de substanțe la mai multe persoane din județ.

În urma percheziției la domiciliul său, polițiștii au descoperit pungi, recipiente și plicuri, dar și dispozitive folosite pentru pregătirea acestora.

Bărbatul a fost inițial reținut și apoi arestat preventiv pentru 30 de zile.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













