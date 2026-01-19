O copilă din Sălaj a sunat disperată la 112 pentru a-și salva mama dependentă de droguri. Ce a urmat după apel

Stiri Diverse
19-01-2026 | 17:48
×
Codul embed a fost copiat

Un nou caz tulburător atrage atenția asupra problemei consumului de droguri. O copilă din județul Sălaj a sunat disperată la 112 pentru a o salva pe mama ei, dependentă de substanțe interzise.

autor
Alexandra Clej

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Fata trăia momente cumplite văzând cum starea mamei sale se agrava de la o zi la alta. La un moment dat, minora a observat că în preajma femeii apărea frecvent un bărbat de 31 de ani, de la care aceasta cumpăra pliculețe cu substanțe.

Pentru că nu a mai suportat, a sunat disperată la 112 și a cerut ajutorul autorităților.

Oamenii legii au intrat atunci pe fir și l-au prins pe bărbat în flagrant, în timp ce avea asupra sa droguri, pe care urma să le vândă.

Citește și
copil 112
Ce a pățit un adolescent din Covasna care a sunat la 112 să anunțe că o persoană a fost înjunghiată mortal în inimă

Ancheta a scos la iveală faptul că, în mod constant, acesta ar fi procurat și vândut astfel de substanțe la mai multe persoane din județ.

În urma percheziției la domiciliul său, polițiștii au descoperit pungi, recipiente și plicuri, dar și dispozitive folosite pentru pregătirea acestora.

Bărbatul a fost inițial reținut și apoi arestat preventiv pentru 30 de zile.

Sursa: Pro TV

Etichete: droguri, Salaj, copila,

Dată publicare: 19-01-2026 17:25

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Au intrat buldozerele în „Ștefan cel Mare”! Imaginile unei zile istorice pentru Dinamo
GALERIE FOTO Au intrat buldozerele în „Ștefan cel Mare”! Imaginile unei zile istorice pentru Dinamo
Citește și...
Ce au găsit polițiștii în patul unui bărbat din Deva după ce fiul său a sunat la 112 pentru că bunicul său a dispărut
Stiri actuale
Ce au găsit polițiștii în patul unui bărbat din Deva după ce fiul său a sunat la 112 pentru că bunicul său a dispărut

Osemintele unui bărbat de 79 de ani, din Deva, care a murit în octombrie 2023, au fost găsite de poliţişti în locuinţa fiului său, în urma unei verificări făcute la domiciliul celor doi, a informat, luni, IPJ Hunedoara.

Ce a pățit un adolescent din Covasna care a sunat la 112 să anunțe că o persoană a fost înjunghiată mortal în inimă
Stiri actuale
Ce a pățit un adolescent din Covasna care a sunat la 112 să anunțe că o persoană a fost înjunghiată mortal în inimă

Un adolescent în vârstă de 15 ani a fost sancţionat contravenţional pentru un apel fals la 112, prin care indica o presupusă crimă, informează Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IJP) Covasna.

Fochistul unui colegiu din Craiova, înjunghiat de 12 ori de o persoană mascată. A reușit să sune singur la 112
Stiri actuale
Fochistul unui colegiu din Craiova, înjunghiat de 12 ori de o persoană mascată. A reușit să sune singur la 112

Un fochist, angajat al Colegiului Naţional Pedagogic din Craiova a fost înjunghiat de 12 ori de o persoană necunoscută, în timp ce se îndrepta spre locul de muncă, iar agresorul a reuşit să fugă imediat după atac.

Recomandări
Ce s-a decis în prima ședință de Coaliție din 2026. Acord cu condiții pentru reforma administrației
Stiri Politice
Ce s-a decis în prima ședință de Coaliție din 2026. Acord cu condiții pentru reforma administrației

Liderii partidelor de la putere stau luni față-n față pentru prima dată în 2026. Iar tensiunile mocnesc.

De ce nu scăpăm de gerul năprasnic. România va rămâne prinsă într-un „clopot de gheață” cel puțin două săptămâni
Stiri actuale
De ce nu scăpăm de gerul năprasnic. România va rămâne prinsă într-un „clopot de gheață” cel puțin două săptămâni

Toată România este prinsă în aceste zile într-un ”clopot de gheață”. Un bărbat din Iași a murit după ce a fost găsit în hipotermie în casa neîncălzită de mai multe zile. Iar accidentele pe șoselele acoperite de polei au provocat numeroase victime.

ANIMAȚIE cu tragedia feroviară din Spania. Cum s-au ciocnit cele două trenuri de mare viteză, cu sute de pasageri la bord
Stiri externe
ANIMAȚIE cu tragedia feroviară din Spania. Cum s-au ciocnit cele două trenuri de mare viteză, cu sute de pasageri la bord

Spania este îndoliată de cel mai grav accident feroviar din ultimele decenii. Cel puțin 39 de oameni au murit, după ce două trenuri s-au ciocnit, nu departe de Cordoba.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 19 Ianuarie 2026

49:03

Alt Text!
La Măruță
La Maruta - 19 Ianuarie 2026

01:29:30

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Protezarea minim invazivă redă mobilitatea imediat. Ne explică dr. Robert Apostolescu, Chirurg de Excelență în Protezarea Articulară.

16:12

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Ianuarie 2026

01:44:27

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28