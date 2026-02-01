Antreprenorii chinezi Lu Jun și Chan Edy se apropie de finalizarea parcului logistic Victoria Business Park, din comuna Afumați, amplasat chiar în spatele angro-ului Expo Market Doraly, scrie Profit.

Suprafața totală construită este de 320.000 de metri pătrați, din care 95.000 mp sunt spații de expunere tip showroom, iar diferența este destinată depozitării și producție. Investiția poate plasa investitorul direct în topul celor mai mari proprietari de spații de depozitare din România.

În prezent, proiectul este finalizat în proporție de peste 90%. Investiția totală depășește 150 de milioane de euro.



