Țara noastră a primit de la Bruxelles peste 16 miliarde de euro pentru modernizarea armatei.

Cu miliarde de euro care vor intra în bugetul Armatei, România are nevoie de parteneri puternici pentru investiții pe termen lung. Premierul Ilie Bolojan și cancelarul Merz au stabilit ca Germania va investi în fabrici de producție din România. Concret, este vorba despre nave de luptă, muniție și vehicule militare.

Ilie Bolojan, premierul României: „Așa cum industria auto și-a extins lanțurile valorice inclusiv în România, existând zeci de mii de locuri de muncă în aceste domenii și câștiguri pentru companiile germane — transferuri de tehnologie, locuri de muncă, impozite și taxe — consider că și extinderea industriei germane de apărare poate fi un lucru benefic atât pentru România, cât și pentru Germania”.

Cancelarul Germaniei a spus că România este cel mai important actor din Sud-Estul Europei în ceea ce privește apărarea, iar în viitor Germania va investi și mai mult în România, în special în domeniul militar.

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei: „România este țara care ne apără pe toți, iar flancul sudic al NATO trebuie apărat mult mai bine în viitor. De aceea facem poliție aeriană și supraveghem spațiul aerian al României cu avioane Eurofighter. Vrem să continuăm acest drum și vrem să continuăm colaborarea tehnologică cu România, pentru că este în interesul nostru, al Europei”.

Radu Miruță, ministrul Apărării: „Voi discuta și în zilele următoare despre proiecte de îmbunătățire navală în cadrul programului SAFE și am încredere că lucrurile se vor desfășura bine și că aceste capacități vor fi construite pe teritoriul României”.

De asemenea, premierul Ilie Bolojan a discutat cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie pentru atragerea de noi investiții germane în România.

Corespondent PRO TV: „Imediat după ce a aterizat la Berlin, Bolojan a mers la Camera de Comerț Federală, unde reprezentanții mediului de afaceri au promovat intens firmele germane din domeniul înzestrării armatei. Cap de afiș a fost celebra companie Rheinmetall, care are și în prezent activități în derulare în România”.

Germania este principalul partener economic al României. Schimburile comerciale bilaterale au fost de aproximativ 42 de miliarde de euro, cu exporturi de 19 miliarde și importuri de 23 de miliarde de euro.

