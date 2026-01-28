Ne-ar putea aduce investiții de miliarde de euro pe an și schimburi comerciale chiar și de 10 ori mai mari decât cele din prezent, susține conducerea Camerei de Comerț Româno-Indiene. Cu o condiție: ca statul român să aibă o strategie bine implementată. Beneficiile ar putea fi, de asemenea, și indirecte, pentru că o economie europeană mai puternică înseamnă mai mulți bani și pentru industria românească.

„Mama tuturor acordurilor”, cum a fost numit de șefa Comisiei Europene, reduce drastic sau chiar elimină taxele vamale pentru multe categorii de produse. Înseamnă prețuri competitive în piața indiană, unde consumatorii de nivel mediu sunt din ce în ce mai numeroși. Iar România are o oportunitate unică de a crește schimburile comerciale cu India.

Corespondent Știrile Pro TV: „În 2024, România a importat din India produse de aproape 710 milioane de euro. Pe primul loc sunt uleiurile petroliere, apoi produsele laminate din oțel – tablă ori foi metalice pentru industrie și construcții –, dar și ceramice – gresie și faianță. Am importat, de asemenea, piese și accesorii auto, anvelope, medicamente, bumbac și tutun. Exporturile au avut o valoare mai mică, însă, de 269 de milioane de euro. Pe primul loc sunt rulmenții, apoi tablouri și panouri electrice și echipamente telecom. Așadar, schimburile comerciale cu India s-au apropiat în 2024 de 1 miliard de euro – dar, odată cu acest acord încheiat de Uniunea Europeană, ar putea crește considerabil, la fel și beneficiile pentru România”.

Dinu Gheorghe, Camera de Comerț Româno-Indiană: „Probabil de 10 ori mai mult aceste schimburi bilaterale, minim, și pe partea de investiții putem să targetăm câteva miliarde de dolari pe an. Noi am putea fi poarta de intrare pentru centrul și estul Europei a produselor indiene, atât din punct de vedere al comerțului prin portul de la Constanța, cât și din punct de vedere al investițiilor directe care ar putea fi făcute aici”.

Fabrici, transfer de tehnologie, centre comune de cercetare – sunt doar câteva exemple de posibile investiții. Și am putea aduce la prețuri competitive aparatură medicală, medicamente, haine. Avem și noi produse valoroase pe care le-am putea exporta mai consistent, de la cele farmaceutice la semiconductori și componente auto.

Vor fi însă și câștiguri indirecte.

Claudiu Cazacu, consultant de strategie, XTB: „Este benefic pentru industria competitivă europeană și, indirect, este un beneficiu pentru România, pentru că o economie europeană mai puternică și cum noi suntem integrați pe partea industrială destul de mult. Este un câștig pentru că avem comenzi mai mari și, de fapt, este o mișcare care compensează cumva pierderile care s-au întâmplat în ultimii ani prin dinamica competitivă foarte pronunțată a Asiei și prin închiderea treptată a pieței americane”.

După ce va fi adoptat de Consiliul și Parlamentul European, potrivit estimărilor actuale, acordul ar putea dubla exporturile Uniunii Europene către India.

