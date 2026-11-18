El a precizat că Ministerele Muncii, Energiei şi Finanţelor vor elabora o propunere de schemă ţintită de vouchere pentru energie acordate prin carduri de sprijin consumatorilor vulnerabili, potrivit Agerpres.

„Astăzi premierul s-a întâlnit la Palatul Victoria cu reprezentanţii producătorilor de energie şi gaze naturale, dar şi cu cei ai marilor consumatori industriali. În acest cadru, au fost analizate măsurile necesare pe termen scurt, mediu şi lung pentru a veni sprijinul cetăţenilor şi marilor consumatori industriali. Pentru asigurarea cu prioritate a aprovizionării şi protejării consumatorilor casnici vulnerabili şi sprijinirea marilor consumatori industriali din această iarnă, premierul a decis înfiinţarea unui task force coordonat de şeful Cancelariei, domnul Oleg Ungureanu", a declarat Cărbunaru într-o conferinţă de presă.

Din această structură de lucru vor face parte Ministerul Energiei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Mediului, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul energiei, dar şi reprezentanţii marilor producători de energie şi cei ai marilor consumatori industriali.

„Măsurile propuse vor fi evaluate de Ministerul Finanţelor din perspectiva impactului bugetar şi vor fi dimensionate în limitele cadrului bugetar aprobat şi, bineînţeles, limita angajamentelor de consolidare fiscală asumate de România, cu prioritatea acordată soluţiilor finanţate din fonduri europene şi pentru instrumentele fără impact asupra deficitului bugetar", a explicat Cărbunaru.

Impactul economic şi social al creşterii preţurilor la energie

Participanţii la întâlnirile menţionate au prezentat impactul economic şi social al creşterii preţurilor la energie în ultimul an, pe fondul unui context internaţional complicat de războiul din Ucraina şi situaţia din Orientul Mijlociu.

„În privinţa consumatorilor casnici, potrivit datelor pe care ANRE le-a prezentat astăzi, la nivel naţional există peste 10 milioane de locuri de consum, dintre care aproape jumătate, mai exact 4,7 milioane, înregistrează un consum de sub 100 de kW pe lună. Potrivit Băncii Mondiale, o parte semnificativă a populaţiei României se confruntă în acest moment cu sărăcie energetică", a spus purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Pentru sprijinirea acestor consumatori, Ministerele Muncii, Energiei şi Finanţelor vor elabora o propunere de schemă ţintită de vouchere pentru energie acordate prin carduri de sprijin consumatorilor vulnerabili, dimensionată în funcţie de resursele bugetare disponibile şi finanţată cu prioritate din fonduri europene, a afirmat el.

„În paralel, Ministerul Muncii va analiza modalităţile prin care furnizorii de energie electrică pot avea acces la Registrul consumatorilor casnici vulnerabili. În acest fel, sprijinul acordat de statul român va putea fi completat suplimentar de furnizorii clienţilor afectaţi de lipsuri energetice şi economice. Practic, se vor putea suprapune prin accesarea acestei baze de date, acestui registru, eforturile pe care statul le face în continuare şi le va derula pentru protejarea celor aflaţi în această zonă a sărăciei energetice şi economice, cu disponibilitatea furnizorilor care vor dori de a completa aceste eforturi prin formule pe care, cu siguranţă, le vor comunica la momentul potrivit, în urma analizelor proprii", a detaliat Cărbunaru.

Administraţia Fondului pentru Mediu va putea pune la dispoziţie, din veniturile proprii ale Fondului pentru Mediu şi în limita bugetului aprobat al acestuia, o finanţare de până la 400 de milioane de lei pentru gospodăriile care solicită sprijin în vederea achiziţionării şi montării de sisteme de stocare a energiei.

Necesarul total de energie pentru marii consumatori

În privinţa sprijinului pentru industrie, task force-ul va evalua în regim de urgenţă necesarul total de energie pentru marii consumatori industriali şi va analiza actualizarea schemelor de sprijin care sunt vechi de patru ani, a adăugat Cărbunaru.

Problemele semnalate de industrie necesită soluţionare în limitele cadrului bugetar şi limitele regulilor europene privind ajutorul de stat, prioritară fiind consolidarea eficienţei schemei deja funcţionale de 150 de milioane de euro pentru marii consumatori, a subliniat el.

Totodată, vor fi analizate, inclusiv din perspectiva impactului bugetar, propunerile pe care reprezentanţii marilor consumatori industriali le-au prezentat în cadrul întâlnirii: "scheme de finanţare pentru instalarea noilor capacităţi, cu finanţare prioritar europeană şi în limita resurselor bugetare disponibile, debirocratizare şi accelerare de licenţiere pentru investiţii în producţia de energie şi stocare, încheiere de contracte pe termen lung între producători şi consumatori pentru a avea predictibilitate, analizarea unor instrumente de garantare pentru capacităţi instalate mari, în limita plafoanelor anuale de garanţii aprobate prin lege şi cu evaluarea impactului asupra datoriei publice şi riscurilor fiscale".

Cărbunaru a mai spus că va fi analizată şi modalitatea de a utiliza cadrul european de ajutor de stat pentru marii consumatori, în limita resurselor bugetare disponibile şi cu prioritate pentru sursele europene de finanţare.

"O altă propunere care va fi analizată în cadrul acestui task force este încurajarea producătorilor industriali de a-şi dezvolta propriile capacităţi de producţie şi de stocare a energiei şi să investească în eficienţă energetică, inclusiv prin simplificare administrativă şi instrumente europene disponibile", a arătat Dan Cărbunaru.