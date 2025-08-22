Acțiune de amploare a ANAF. Peste 200 de magazine online străine au vândut în România fără să plătească TVA

Stiri Economice
22-08-2025 | 16:00
oameni pe strada
Shutterstock

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a lansat o amplă acţiune împotriva evaziunii fiscale din comerţul electronic.

autor
Claudia Alionescu

Sunt vizate peste 200 de firme nerezidente în România, care au vândut local bunuri timp de trei ani, fără a plăti TVA, în valoare totală de peste 200 de milioane de lei.

În urma controalelor, DGAF a impus, până la data de 22 august, măsuri asigurătorii pentru 219 entităţi, pentru o sumă totală ce depăşeşte 40 de milioane de lei.

Totodată, au fost indisponibilizate şi instituite sechestre asigurătorii pentru bunuri în valoare de peste 25 de milioane de lei.

Ca urmare a verificărilor, DGAF a constatat că, în perioada 2022 – iunie 2025, un număr de 227 de entităţi, înregistrate fiscal în UE, au comercializat bunuri prin intermediul unei platforme locale de comerţ electronic către clienţi din România, în valoare totală de peste 200 de milioane de lei (226.788.998 de lei).

Citește și
Klaus Iohannis
Surse: Klaus Iohannis și soția, somați de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, încasați din închirierea unui imobil

Acţiunea DGAF a vizat firmele care nu s-au aliniat legislaţiei fiscale.

Livrările efectuate de aceste entităţi se încadrează în categoria „vânzărilor la distanţă”, pentru care plafonul de 10.000 de euro (echivalentul a 46.337 de lei pentru România) a fost depăşit, ceea ce înseamnă că aceste entităţi ar fi trebuit să se înregistreze în scopuri de TVA sau să utilizeze sistemul special pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanţă (One Stop Shop).

Potrivit Codului Fiscal, locul livrării se consideră a fi în România, iar firmele care efectuează livrările de bunuri sunt responsabile cu plata TVA.

În urma interogării bazelor de date, acţiunea DGAF a relevat că niciuna dintre entităţile verificate nu era înregistrată în scopuri de TVA în România şi nici nu a utilizat sistemul One Stop Shop.

Până la data de 22 august 2025, DGAF a emis Decizii de instituire a măsurilor asigurătorii pentru 219 entităţi, pentru o sumă totală de 40.435.086 de lei.

Totodată, au fost indisponibilizate şi instituite sechestre asigurătorii pentru bunuri în valoare de 25.627.973 de lei.

De asemenea, a fost încasată în contul de garanţii suma de 8.650.302 de lei, precizează sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, celelalte opt entităţi sunt în diferite stadii de verificare, existând situaţii particulare care sunt tratate punctual.

Acţiunea ANAF se înscrie în demersurile instituţiei de eficientizare operaţională şi utilizare a instrumentelor digitale pentru asigurarea îmbunătăţirii conformării fiscale şi a respectării legislaţiei fiscale de către toţi operatorii din piaţă.

Ipoteza luată în calcul de anchetatori în cazul atacului armat din Centrul Vechi al Capitalei. Au loc noi audieri

Sursa: News.ro

Etichete: anaf, tva, evaziune fiscala,

Dată publicare: 22-08-2025 16:00

Articol recomandat de sport.ro
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Citește și...
Românul care i-a făcut plângere la ANAF lui Klaus Iohannis. Surse: Fostul președinte, somat să plătească 1 mil. euro
Stiri actuale
Românul care i-a făcut plângere la ANAF lui Klaus Iohannis. Surse: Fostul președinte, somat să plătească 1 mil. euro

Europarlamentarul Vlad Gheorghe a dezvăluit că el este cel care a depus „cerere de executare silită împotriva lui Klaus Iohannis pentru banii pe care îi datorează statului român”.

Surse: Klaus Iohannis și soția, somați de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, încasați din închirierea unui imobil
Stiri actuale
Surse: Klaus Iohannis și soția, somați de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, încasați din închirierea unui imobil

Klaus Iohannis a fost notificat de ANAF să plătească aproape un milion de euro statului. Fostul președinte trebuie să returneze Fiscului sumele încasate pentru închirierea unui imobil din centrul Sibiului.

Ministrul Finanțelor cere controale ANAF la firme mari cu datorii uriașe: Eşalonările abuzive trebuie să înceteze
Stiri actuale
Ministrul Finanțelor cere controale ANAF la firme mari cu datorii uriașe: Eşalonările abuzive trebuie să înceteze

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, cere ANAF să controleze firmele mari care cer eșalonarea repetată a datoriilor către stat. El subliniază că în unele astfel de cazuri există suspiciuni de fraudă.

Un fermier din Tulcea susține că a fost amendat de ANAF pentru că ar fi cumpărat apă muncitorilor de pe câmp
Stiri Sociale
Un fermier din Tulcea susține că a fost amendat de ANAF pentru că ar fi cumpărat apă muncitorilor de pe câmp

Un fermier din Tulcea susține că a fost amendat de ANAF și cercetat pentru evaziune fiscală după ce a cumpărat apă muncitorilor care lucrau pe câmp. Mai mult, ar fi vorba despre ceva petrecut în 2019, pentru că ANAF nu găsise nimic în neregulă la zi.  

Primele rezultate la controalele din ANAF: Cinci funcționari, prinși că erau în paralel și „consultanți” ai unor firme
Stiri Economice
Primele rezultate la controalele din ANAF: Cinci funcționari, prinși că erau în paralel și „consultanți” ai unor firme

Conducerea ANAF a cerut controale în toate regionalele Fiscului din țară, după ce, în București, au fost descoperiți cinci funcționari aflați în conflict de interese.

Recomandări
Ministrul Sănătății: La sfârşitul acestui an va fi finalizat primul Centru de Mari Arşi din România
Stiri actuale
Ministrul Sănătății: La sfârşitul acestui an va fi finalizat primul Centru de Mari Arşi din România

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că la finalul acestui an se vor încheia lucrările la primul Centru de Mari Arşi care se află în construcţie la Timişoara.

Ce s-a întâmplat înainte ca profesoara din Craiova să fie ucisă cu sălbăticie de soțul ei. Femeia i-a spus fiicei să fugă
Stiri Socante
Ce s-a întâmplat înainte ca profesoara din Craiova să fie ucisă cu sălbăticie de soțul ei. Femeia i-a spus fiicei să fugă

Apar detalii șocante în ancheta crima de joi, din Craiova! Profesoara de limba germană a fost ucisă de soțul ei, care apoi și-a provocat răni grave, a sărit de la etaj și a murit la spital.

Ipoteza luată în calcul de anchetatori în cazul atacului armat din Centrul Vechi al Capitalei. Au loc noi audieri
Stiri actuale
Ipoteza luată în calcul de anchetatori în cazul atacului armat din Centrul Vechi al Capitalei. Au loc noi audieri

Au loc noi audieri în cazul atacului armat de acum două zile din Centrul Vechi al Capitalei. Cetăteanul turc, arestat după ce a deschis focul asupra unei terase în care se aflau clienți, a fost adus în fața anchetatorilor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 22 August 2025

49:34

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12