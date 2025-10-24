Desertul care aduce României 175 de milioane de euro anual. Exporturile au crescut cu 65% în ultimii patru ani

24-10-2025 | 21:07
România exportă anual ciocolată în valoare de 175 de milioane de euro, într-o piață cu aproximativ 250 de companii producătoare, potrivit datelor prezentate la ediția a VII-a a evenimentului Chocolate Saga.

Aura Trif

Volumul de ciocolată exportată s-a majorat cu 65%, în doar patru ani (de la 105,8 milioane de tone, în 2020, la 175 milioane de tone, în 2024), ceea ce poziţionează România în topul producătorilor regionali, la ora actuală. Astfel, cu un ritm mediu anual de 12,9%, România se poziţionează drept un furnizor competitiv în regiune, cu pieţe principale în Ungaria, Bulgaria, Polonia şi Germania, se arată într-un comunicat de presă al organizatorilor evenimentului de specialitate, scrie Agerpres.

Producem anual 35.000 de tone de ciocolată

În acelaşi timp, consumul intern depăşeşte pragul psihologic de 35.000 de tone anual.

"Şi pe plan intern, piaţa confirmă o creştere solidă. Consumul mediu lunar per persoană a crescut de la 2,16 kg în 2023 la 2,26 kg în 2024 şi 2,36 kg în primul trimestru din 2025, ceea ce înseamnă o creştere de peste 9% în mai puţin de doi ani. Estimările indică faptul că, până la finalul acestui an, piaţa internă ar putea depăşi 35.000 de tone anual. Tot mai mulţi români aleg produse artizanale, cu origine controlată şi reţete curate. Segmentul premium, care depăşeşte deja 15% din valoarea totală a pieţei, creşte constant, alimentat de interesul pentru gust autentic şi calitate", a explicat Adina Istrate, organizator Chocolate Saga 2025, citată în comunicat.

Şi datele Institutului Naţional de Statistică (INS) arată că producţia internă de ciocolată a crescut constant în ultimii ani - de la 14.155 tone în 2020 la un vârf de 15.461 tone în 2023, ceea ce înseamnă o majorare de 9,2% în patru ani. "Deşi pentru 2024 este anticipată o uşoară ajustare, până la 14.441 tone, ritmul mediu anual de creştere rămâne solid, în jur de 2,2%, într-un context global în care preţul boabelor de cacao a atins maxime istorice", precizează sursa citată.

În ceea ce priveşte interesul pentru produsele artizanale şi pentru ciocolata premium, acesta este în creştere şi depăşeşte deja 15% din valoarea totală a pieţei.

"Piaţa românească este estimată la peste 300 de milioane de euro, ceea ce înseamnă că are un potenţial uriaş de creştere, mai ales în segmentul premium, care depăşeşte deja 15% din total. Consumatorii români încep să caute ciocolata de origine, făcută responsabil, cu un gust autentic. Chocolate Saga este, dincolo de un eveniment de suflet, o platformă care îşi propune să contribuie la dezvoltarea reală a acestei pieţe - să sprijine producătorii artizanali, să creeze vizibilitate şi să încurajeze consumul de ciocolată făcută în România", susţine Istrate.

Cu peste 250 de companii active în sectorul ciocolatei şi produselor zaharoase, dintre care 70-80 dedicate exclusiv fabricării de ciocolată, România are toate premisele pentru a-şi consolida rolul de hub regional în Europa de Est, sunt de părere specialiştii.

Chocolate Saga - ediţia a VII-a se desfăşoară în perioada 24 - 26 octombrie, în incinta Bibliotecii Naţionale a României, din Splaiul Independenţei, Bucureşti. Expoziţia cu vânzare este deschisă până duminică la ora 18:00.  

Sursa: Agerpres

Etichete: romania, export, fabrica, dulciuri, ciocolata, profit,

Dată publicare: 24-10-2025 21:07

Suntem printre europenii care plătesc cel mai mult din buzunar pentru serviciile medicale, raportat la veniturile încasate lunar. Asta pentru că sumele colectate din asigurări acoperă mai puțin de jumătate din cheltuielile sistemului.

