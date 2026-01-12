AUR atacă în instanţă decizia CGMB privind majorarea taxelor locale și cere suspendarea ei „de urgenţă”
AUR a anunțat luni că a demarat procedurile legale pentru contestarea în instanță a Hotărârii CGMB privind majorarea taxelor locale și a cerut suspendarea imediată a aplicării acesteia.
"AUR anunţă că aleşii săi din Consiliul General al Municipiului Bucureşti au declanşat procedurile legale împotriva Hotărârii CGMB nr. 514/23.12.2025, prin plângere prealabilă şi cerere de suspendare în contencios administrativ, pentru a opri aplicarea unei decizii care loveşte direct în bucureşteni şi în autonomia administraţiei locale. AUR a fost singurul grup politic din Consiliul General care a votat împotriva Hotărârii CGMB nr. 514/23.12.2025, refuzând să gireze o măsură adoptată pe repede înainte, fără transparenţă reală şi cu efecte fiscale împovărătoare pentru oameni", se arată într-un comunicat.
Potrivit AUR, "hotărârea atacată reprezintă în esenţă o simplă transcriere a dispoziţiilor adoptate prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 78/2025, respectiv reflectă transpunerea unei voinţe discreţionare a Guvernului, în dauna oricărei voinţe a administraţiei publice locale".
AUR a menţionat că în cazul acestei hotărâri s-au ocolit consultarea publică şi dezbaterea reală în CGMB, fapt care ridică "probleme majore de legalitate şi de respect faţă de bucureşteni".
În acelaşi timp, convocarea "de îndată" a şedinţei CGMB este calificată de AUR drept un artificiu care a blocat deliberarea şi amendarea actului normativ.
Prin cererea depusă la Tribunalul Bucureşti, AUR a solicitat suspendarea de urgenţă a executării hotărârii, invocând "existenţa unui caz bine justificat şi a unei pagube iminente".
Pentru toate aceste motive, se impune revocarea imediată a Hotărârii CGMB nr. 514/23.12.2025, susţin consilierii municipali AUR în plângerea prealabilă. În cererea de suspendare, aceştia concluzionează: "Pentru toate aceste motive, se impune suspendarea executării actului administrativ până la pronunţarea instanţei de fond", se arată în comunicatul AUR.
Sursa: Agerpres
Etichete: impozite, primaria capitalei, aur, instanta, taxe locale,
Dată publicare:
12-01-2026 18:50