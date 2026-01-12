AUR atacă în instanţă decizia CGMB privind majorarea taxelor locale și cere suspendarea ei „de urgenţă”

Stiri Politice
12-01-2026 | 18:50
impozite case

AUR a anunțat luni că a demarat procedurile legale pentru contestarea în instanță a Hotărârii CGMB privind majorarea taxelor locale și a cerut suspendarea imediată a aplicării acesteia.

autor
Aura Trif

"AUR anunţă că aleşii săi din Consiliul General al Municipiului Bucureşti au declanşat procedurile legale împotriva Hotărârii CGMB nr. 514/23.12.2025, prin plângere prealabilă şi cerere de suspendare în contencios administrativ, pentru a opri aplicarea unei decizii care loveşte direct în bucureşteni şi în autonomia administraţiei locale. AUR a fost singurul grup politic din Consiliul General care a votat împotriva Hotărârii CGMB nr. 514/23.12.2025, refuzând să gireze o măsură adoptată pe repede înainte, fără transparenţă reală şi cu efecte fiscale împovărătoare pentru oameni", se arată într-un comunicat.

Potrivit AUR, "hotărârea atacată reprezintă în esenţă o simplă transcriere a dispoziţiilor adoptate prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 78/2025, respectiv reflectă transpunerea unei voinţe discreţionare a Guvernului, în dauna oricărei voinţe a administraţiei publice locale".

AUR a menţionat că în cazul acestei hotărâri s-au ocolit consultarea publică şi dezbaterea reală în CGMB, fapt care ridică "probleme majore de legalitate şi de respect faţă de bucureşteni".

În acelaşi timp, convocarea "de îndată" a şedinţei CGMB este calificată de AUR drept un artificiu care a blocat deliberarea şi amendarea actului normativ.

oameni pe strada
Cât plătea o gospodărie din România cu venit mediu pe taxe și impozite, înainte de majorări

Prin cererea depusă la Tribunalul Bucureşti, AUR a solicitat suspendarea de urgenţă a executării hotărârii, invocând "existenţa unui caz bine justificat şi a unei pagube iminente".

Pentru toate aceste motive, se impune revocarea imediată a Hotărârii CGMB nr. 514/23.12.2025, susţin consilierii municipali AUR în plângerea prealabilă. În cererea de suspendare, aceştia concluzionează: "Pentru toate aceste motive, se impune suspendarea executării actului administrativ până la pronunţarea instanţei de fond", se arată în comunicatul AUR.

Grădiniță din Bistrița-Năsăud inaugurată acum 3 luni, închisă după ce în săli a început să curgă apă din tavan

Sursa: Agerpres

Etichete: impozite, primaria capitalei, aur, instanta, taxe locale,

Dată publicare: 12-01-2026 18:50

Cozi pentru plata impozitelor majorate, la -10 grade. Contribuabilii au ajuns cu trei ore înainte de deschiderea ghișeelor
Stiri actuale
Cozi pentru plata impozitelor majorate, la -10 grade. Contribuabilii au ajuns cu trei ore înainte de deschiderea ghișeelor

Haos la direcțiile de impozite și taxe locale din toată țara. La Galați, oamenii au venit luni cu trei ore înainte de deschiderea ghișeelor. 

Cât plătea o gospodărie din România cu venit mediu pe taxe și impozite, înainte de majorări
Stiri Economice
Cât plătea o gospodărie din România cu venit mediu pe taxe și impozite, înainte de majorări

Veniturile totale medii lunare ale gospodăriilor din România au fost în trimestrul III din 2025 la 9.420 lei pe gospodărie, respectiv 3.789 lei pe persoană, în scădere cu 0,9% față de trimestrul II al anului.

Traian Băsescu: „De fapt, asta era toată cheia: nu era nevoie de creşteri de taxe, ci de reducerea cheltuielilor"
Stiri actuale
Traian Băsescu: „De fapt, asta era toată cheia: nu era nevoie de creşteri de taxe, ci de reducerea cheltuielilor"

Fostul președinte Traian Băsescu susține că majorările de taxe nu erau necesare pentru populație și că soluția corectă ar fi fost reducerea cheltuielilor statului, în special în zonele care au generat deficitul bugetar.

Anunț oficial. Guvernul va adopta legile privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii
Stiri Politice
Anunț oficial. Guvernul va adopta legile privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat că, săptămâna viitoare, Guvernul va adopta pachetul de legi privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii, cu care va merge în Parlament pentru asumarea răspunderii.

Gerul extrem în România face primele victime: un adolescent a murit singur în casă după ce a aprins focul în sobă
Stiri actuale
Gerul extrem în România face primele victime: un adolescent a murit singur în casă după ce a aprins focul în sobă

Gerul mușcă necruțător, în toată România. Peste noapte au fost -20 de grade la mare altitudine și -15 în orașele de câmpie. Grav este că vorbim deja și de victime.

Peste 70% din medici, scutiți de gărzi în unele secții ale Spitalului Județean din Constanța. S-a trimis Corpul de Control
Stiri actuale
Peste 70% din medici, scutiți de gărzi în unele secții ale Spitalului Județean din Constanța. S-a trimis Corpul de Control

Ministerul Sănătății a trimis corpul de control la Spitalul Județean din Constanța unde doi copii au intrat în moarte cerebrală, după ce au fost operați.

