AUR atacă în instanţă decizia CGMB privind majorarea taxelor locale și cere suspendarea ei „de urgenţă”

"AUR anunţă că aleşii săi din Consiliul General al Municipiului Bucureşti au declanşat procedurile legale împotriva Hotărârii CGMB nr. 514/23.12.2025, prin plângere prealabilă şi cerere de suspendare în contencios administrativ, pentru a opri aplicarea unei decizii care loveşte direct în bucureşteni şi în autonomia administraţiei locale. AUR a fost singurul grup politic din Consiliul General care a votat împotriva Hotărârii CGMB nr. 514/23.12.2025, refuzând să gireze o măsură adoptată pe repede înainte, fără transparenţă reală şi cu efecte fiscale împovărătoare pentru oameni", se arată într-un comunicat.

Potrivit AUR, "hotărârea atacată reprezintă în esenţă o simplă transcriere a dispoziţiilor adoptate prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 78/2025, respectiv reflectă transpunerea unei voinţe discreţionare a Guvernului, în dauna oricărei voinţe a administraţiei publice locale".

AUR a menţionat că în cazul acestei hotărâri s-au ocolit consultarea publică şi dezbaterea reală în CGMB, fapt care ridică "probleme majore de legalitate şi de respect faţă de bucureşteni".

În acelaşi timp, convocarea "de îndată" a şedinţei CGMB este calificată de AUR drept un artificiu care a blocat deliberarea şi amendarea actului normativ.

Prin cererea depusă la Tribunalul Bucureşti, AUR a solicitat suspendarea de urgenţă a executării hotărârii, invocând "existenţa unui caz bine justificat şi a unei pagube iminente".

Pentru toate aceste motive, se impune revocarea imediată a Hotărârii CGMB nr. 514/23.12.2025, susţin consilierii municipali AUR în plângerea prealabilă. În cererea de suspendare, aceştia concluzionează: "Pentru toate aceste motive, se impune suspendarea executării actului administrativ până la pronunţarea instanţei de fond", se arată în comunicatul AUR.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













