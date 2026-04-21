Comparativ cu dolarul, valoarea leului a scăzut, moneda americană fiind cotată la 4,3365 lei, în urcare cu 0,24 bani (+0,05%), comparativ cu luni, când s-a situat la 4,3341 lei.

Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,5603 lei, în creştere cu 1,32 bani (+0,24%) faţă de 5,5471 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit marţi până la valoarea de 667,3968 lei, de la 668,4279 lei, în şedinţa precedentă.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat luni că social-democraţii îşi doresc să continue într-o coaliţie pro-europeană fără Ilie Bolojan prim-ministru şi a adăugat că, dacă acest lucru nu este posibil, atunci PSD trece în opoziţie. Grindeanu a precizat că PSD nu susţine guverne minoritare şi nu face majoritate cu partidele extremiste.