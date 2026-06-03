Este pentru prima dată în istoria instituției când este aplicată o astfel de sancțiune.

Decizia a fost aprobată de Comitetul de Reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) și va intra în vigoare la 19 iunie 2026. Măsura afectează un portofoliu de 22.564 de locuri de consum, dintre care 22.102 aparțin clienților casnici.

Potrivit ANRE, GRENERG a acumulat, în mai puțin de un an, amenzi totale de 1,165 milioane de lei pentru peste 100 de abateri constatate în urma controalelor efectuate de autoritate. Instituția susține că furnizorul a continuat să încalce regulile chiar și după aplicarea sancțiunilor.

Clienți transferați fără acord

Printre cele mai grave nereguli identificate de ANRE se numără schimbarea furnizorului de energie fără acordul clienților finali, precum și încălcarea repetată a regulilor privind facturarea energiei electrice și relația contractuală cu consumatorii.

„Retragerea licenței este cea mai severă măsură pe care ANRE o poate dispune față de un furnizor. În acest caz, au fost constatate încălcări grave și repetate, iar sancțiunile aplicate anterior nu au determinat corectarea comportamentului”, a declarat președintele ANRE, George Niculescu.

Potrivit acestuia, dreptul consumatorilor de a-și alege liber furnizorul reprezintă un principiu fundamental al pieței de energie, iar încălcarea acestuia justifică intervenția fermă a autorității.

Ce se întâmplă cu clienții GRENERG

ANRE precizează că niciun client nu va rămâne fără energie electrică după retragerea licenței. Cei peste 22.500 de consumatori vor fi preluați automat de furnizorul de ultimă instanță desemnat pentru luna iunie 2026, fără întreruperea alimentării.

Consumatorii vor putea, însă, să își aleagă ulterior un alt furnizor și să încheie un nou contract de furnizare, folosind inclusiv comparatorul de prețuri disponibil pe platforma POSF administrată de ANRE.

Primele sancțiuni au fost aplicate în iunie 2025, după apariția unor informații în spațiul public și a unor sesizări venite din partea consumatorilor. În urma controlului, ANRE a aplicat amenzi în valoare de 760.000 de lei pentru 84 de abateri.

Ulterior, între octombrie 2025 și martie 2026, autoritatea a efectuat noi verificări și a aplicat încă 41 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 405.000 de lei.

În total, GRENERG a fost sancționată cu peste 1,1 milioane de lei înainte ca ANRE să decidă retragerea licenței de furnizare a energiei electrice.