Imaginile au fost surprinse luni seară în localitatea Râciu, în apropierea unei păduri. Meteorologii spun că a fost vorba despre un nor de tip pâlnie, sub formă de tornadă care însă nu a atins solul. Specialiștii au mai spus că cel mai probabil s-a format din cauza diferenței de temperatură dintre sol și altitudine și că totul a durat doar câteva minute.

Fenomenul s-a produs la distanță de casele oamenilor iar imaginile au fost filmate de către un localnic.

Și în Baia Mare a plouat luni seară și preț de câteva minute a fost și grindină de mici dimensiuni.

Este în vigoare și o avetizare de cod galben emisă de meteorologi care rămâne în vigoare până joi dimineața. Vorbim în special despre zone din Maramureș, nordul Crișanei, Transilvania și Moldova unde se pot manifesta intensificări ale vântului dar se resimte și o răcire bruscă. Nu sunt excluse nici ninsorile la altitudine de peste 1.400 de metri.