Scenele au fost surprinse de camerele de supraveghere. Femeia de 52 de ani circula cu viteză pe aleile de acces și a pierdut controlul asupra mașinii.

A lovit nu mai puțin de 12 autoturisme parcate. Șoferița și pasagerul ei au fost răniți ușor.

Proprietarii păgubiți sunt așteptați acum la poliție să depună plângeri. În aceste momente, șoferița, care nu consumase nici alcool, nici substanțe interzise, este audiată de polițiști într-o anchetă în care ar putea fi acuzată de vătămare corporală din culpă.