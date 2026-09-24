În schimb, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,6395 lei, în creştere cu 1,30 bani (+0,28%), comparativ cu miercuri, când s-a situat la 4,6265 lei, potrivit Agerpres.

Moneda naţională s-a apreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6067 lei, în scădere cu 1,38 bani (-0,25%), faţă de 5,6205 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit, joi, până la valoarea de 634,6613 lei, de la 641,4000 lei, în şedinţa precedentă.

Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.

Lista monedelor în RON

1 Euro EUR 5,2770

1 Dolar american USD 4,6395

1 Dolar australian AUD 3,2623

1 Dolar canadian CAD 3,2894

1 Franc elveţian CHF 5,6067

1 Coroană cehă CZK 0,2162

1 Coroană daneză DKK 0,7059

1 Liră egipteană EGP 0,0897

1 Liră sterlină GBP 6,1368

100 Forinţi maghiari HUF 1,4395

100 Yeni japonezi JPY 2,9225

1 Leu moldovenesc MDL 0,2617

1 Coroană norvegiană NOK 0,4906

1 Zlot polonez PLN 1,2027

1 Rublă rusească RUB 0,0546

1 Coroană suedeză SEK 0,4692

1 Liră turcească TRY 0,0950

1 Rand sud-african ZAR 0,2825

1 Real brazilian BRL 0,8977

1 Renminbi chinezesc CNY 0,6911

1 Rupie indiană INR 0,0483

100 Woni sud-coreeni KRW 0,3388

1 Peso mexican MXN 0,2641

1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,6309

1 Dinar sârbesc RSD 0,0449

1 Hryvna ucraineană UAH 0,1031

1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,2631

1 Baht thailandez THB 0,1386

1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5916

1 Shekel israelian ILS 1,5213

100 Rupii indoneziene IDR 0,0259

1 Peso filipinez PHP 0,0739

100 Coroane islandeze ISK 3,8239

1 Ringgi malaysian MYR 1,1352

1 Dolar singaporez SGD 3,6247

1 Gram de aur XAU 634,6613

1 DST XDR 6,3039

Euro a ajuns miercuri la un nou maxim istoric în raport cu leul. Deprecierea monedei naționale vine în contextul în care discuțiile pentru formarea unui nou Guvern sunt tot mai tensionate. Incertitudinea se simte atât pe piețele financiare, cât și în rândul românilor. Sentimentul general este unul de pesimism, conform unui sondaj de specialitate.

BNR a afișat după prânz un curs de 5,2788 lei pentru un euro. Este un maxim istoric care a depășit recordul precedent din luna mai, când a fost demis Guvernul Bolojan, atunci când un euro se apropia de 5 lei și 27 de bani.

Și acum creșterea vine în contextul tensiunilor politice și întârzierii formării unui nou Guvern. Scenariul anticipatelor ar putea prelungi și mai mult criza politică și ar putea duce la o retrogradare a ratingului României, la statutul de țară nerecomandată investițiilor, spune președintele Consiliului Fiscal.

Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal: „Intrarea într-o zodie a alegerilor anticipate poate să conducă la o retrogradare. Adică ne jucăm cu focul. Alimentează această chestiune de încredere. Am asista la o fugă de capital, vânzare de obligațiuni românești, implicații foarte urâte.”