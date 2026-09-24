„Vor folosi drone lansate de pe mare, ascunse în containerele unei nave; nu este deloc dificil”, explică o sursă apropiată Ministerului Apărării din Lituania, care a vorbit sub protecția anonimatului, potrivit publicației El Mundo.

Justificarea unei astfel de escaladări este discutată de ceva timp. Moscova a susținut în repetate rânduri că furnizarea de armament, informații și consilieri militari Ucrainei transformă țările occidentale în participanți la război și în ținte legitime.

Acum, autoritățile lituaniene cunosc chiar și tipul de dronă pe care Rusia l-ar putea folosi împotriva celor trei state: Spania Franța și Italia. Este vorba despre Gerbera, un aparat care măsoară aproximativ doi metri, are o anvergură de 2,5 metri, cântărește până la 18 kilograme, poate atinge aproximativ 160 km/h și are o rază maximă declarată de 600 de kilometri, în funcție de încărcătura explozivă și de alți factori, precum vântul.

Lituania, asemenea altor țări, gestionează aceste informații încă de la scurt timp după misterioasa deplasare la Moscova a directorului CIA, John Ratcliffe, în 25 august. Ratcliffe a ajuns cu un avion militar american care făcuse o escală la Riga, în plin flanc baltic al NATO.

Nu există informații publice potrivit cărora acesta ar fi avut întâlniri în Letonia, însă surse diplomatice dintr-o țară baltică confirmă că autoritățile de acolo știau dinainte despre călătorie și că ulterior au fost informate cu privire la conținutul acesteia. The Wall Street Journal și Politico au relatat că Ratcliffe s-ar fi deplasat la Moscova pentru a avertiza Rusia împotriva oricărui atac sau provocări la adresa NATO.

Potrivit unor surse familiarizate cu alerta, guvernele Spaniei, Franței și Italiei au fost, de asemenea, informate că Rusia pregătea o posibilă operațiune cu drone împotriva uneia dintre aceste țări.

De ce aceste state

Cele trei țări au alegeri în 2027 și dispun de formațiuni politice radicale care ar putea exploata temerile și oboseala populației față de războiul din Ucraina. În special în Franța și Italia există conexiuni sau poziții considerate apropiate de interesele Kremlinului.

Keir Giles, analist britanic specializat în strategia militară rusă și fost colaborator al Academiei de Apărare a Regatului Unit, avertizează că distanța Spaniei față de frontiera Rusiei nu îi garantează securitatea.

„Nu neapărat țările aflate în prima linie vor fi țintele. Ținta va fi acolo unde se află punctul cel mai slab al Europei”, susține Giles. Printre posibilele puncte vulnerabile, el menționează „țări precum Regatul Unit sau Spania, care nu au investit în sisteme integrate de apărare antiaeriană și antirachetă adecvate pentru amenințarea rusă”.

Scopul principal al unei acțiuni cu drone Gerbera lansate de pe o navă comercială nu ar trebui neapărat să fie provocarea unor distrugeri masive. Cu o încărcătură explozivă de aproximativ patru-cinci kilograme, aparatul ar fi mai util pentru închiderea unui aeroport, provocarea unui incendiu, survolarea unei instalații militare sau demonstrarea faptului că Rusia poate lovi în spatele dispozitivului defensiv european.

„Rusia observă unde orice acțiune ar avea cel mai mare impact din cauza lipsei de reziliență, a apărării civile și a fragilității politice”, afirmă Giles. Alegerea țintei, explică el, răspunde unei „ecuații care se schimbă continuu”: Moscova calculează unde poate obține cel mai mare rezultat în raport cu riscurile și resursele pe care este dispusă să le asume.

Reacția Italiei

Guvernul italian nu a primit nicio alertă privind posibile atacuri cu drone dinspre mare pe care Rusia s-ar pregăti să le lanseze împotriva Italiei, Franţei şi Spaniei, au declarat joi surse calificate pentru agenţia de presă italiană ANSA.„Informaţiile privind un posibil atac rusesc cu drone asupra Italiei necesită clarificări imediate din partea guvernului", a subliniat Lia Quartapelle, deputată din partea Partidului Democrat (PD, de centru-stânga). „Are vreun fundament această ştire? Ce măsuri ia guvernul, împreună cu alte ţări europene, pentru a ne proteja de aceste riscuri?", a întrebat aceasta.

Deputata italiană a făcut referire la articolul apărut miercuri în cotidianul spaniol El Mundo.