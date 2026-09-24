Premieră în Republica Moldova. Una dintre dronele prăbușite pe teritoriul țării era echipată cu o cameră - FOTO

„Experţii Secţiei tehnico-explozivă a Poliţiei au stabilit preliminar că drona depistată în raionul Floreşti prezintă elemente specifice tipului Gerbera, utilizat de Federaţia Rusă. Potrivit constatărilor preliminare este pentru prima dată când pe teritoriul Republicii Moldova este depistat un aparat de acest tip, acesta fiind dotat inclusiv cu cameră de bord. Experţii au stabilit că drona a intrat în coliziune cu un copac, ulterior căzând la sol şi explodând”, a comunicat Inspectoratul General al Poliţiei.

Experţii au stabilit că drona s-a ciocnit de un copac, după care a căzut la pământ şi a explodat, a anunțat Poliția din Republica Moldova, potrivit News.ro.

Poliţia continuă ancheta pentru a stabili modelul exact, producătorul, caracteristicile tehnice ale dronei şi toate circumstanţele incidentului. Identificarea exactă a dronei va fi confirmată după efectuarea unei expertize criminalistice specializate.

Preşedinta Moldovei, Maia Sandu, a reacţionat la bombardamentul rusesc asupra regiunilor ucrainene din 24 septembrie, în urma căruia mai multe drone au pătruns de mai multe ori în spaţiul aerian al Moldovei. Ea a declarat că, joi dimineaţa, patru drone ruseşti au încălcat spaţiul aerian al Moldovei şi că „cel puţin una dintre ele a explodat în nordul ţării”. Ulterior, autorităţile au anunţat că au fost explozii în două raioane.

Preşedintele Parlamentului şi liderul PAS, Igor Grosu, a confirmat ulterior că două dintre dronele care au survolat spaţiul aerian au explodat la sol. „Preliminar, acestea au avut loc în zona oraşului Camenca, stânga Nistrului şi în preajma satului Cerniţa, Floreşti”, a comunicat Grosu.

De asemenea, în noaptea de 24 septembrie, în România au fost ridicate avioane de vânătoare din cauza unor drone în apropierea frontierei. Ulterior, în judeţul Suceava s-a prăbuşit o dronă, fără a face victime, iar autorităţile locale au suspendat cursurile în şcolile din regiune.