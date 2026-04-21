Gazetarul critică atât poziționarea social-democraților în actuala criză politică, cât și disponibilitatea șefului statului de a menține dialogul cu formațiunea: „ Acum, PSD este AUR. De fapt, e dintotdeauna. Președintele Dan cheltuiește multă ipocrizie ca să spună că își dorește continuarea „Coaliției din 4 partide prooccidentale”. PSD, sub toate siglele lui de-a lungul vremii, a fost și este un partid antioccidental”.

Gazetarul susține că PSD nu poate fi considerat un partid autentic prooccidental și afirmă că mesajele recente transmise de liderii partidului folosesc teme populiste și naționaliste. În acest context, Cristian Tudor Popescu face referire la criticile formulate de conducerea PSD la adresa premierului Ilie Bolojan și la politicile economice promovate de Guvern.

„Pesediștii, de la ultimul membru cotizant până la președintele partidului, au bine înfipt în conștient și subconștient sentimentul că PSD e partidul-stat, așa cum a fost PCR, Partidul Ceaușist Român. După `89, că s-au amestecat străinii în țară, a trebuit să fie și niște partide de formă, dar „tot noi suntem”. „Revergorării” acestui sentiment i-a fost dedicată masturbarea reciprocă în cadru festiv a 5.000 de pesediști, echivalentul CC al PCR, în care Bolojan a fost „chiaburul” trimis la Canal sau în pușcărie în anii `50. Ce fericiți trebuie să fi fost când au auzit unanimitatea lor dragă, 2,1% fiind un zbenghi de frumusețe și progres”, notează Cristian Tudor Popescu.

Totodată, acesta consideră că PSD urmărește păstrarea influenței politice chiar și în condițiile accentuării tensiunilor guvernamentale și economice. El avertizează că actualul context politic ar putea afecta stabilitatea României și relația cu partenerii europeni.

„PSD nu e deranjat de împingerea țării în haos politico-social, într-o prăpastie economico-financiară, care ne poate hărăzi soarta Ungariei lui Orban – tăierea fondurilor europene, izolarea, statutul de oaie neagră a UE. O Românie falimentară, dar stăpânită de PSD, e chiar foarte bine. Discursul lui Grindeanu este deosebit de plăcut Kremlinului; Bulgaria tocmai a fost luată sub control de Putin prin realegerea lui Rumen Radev și a partidului său, antieuropean și prorus. Și, în aceste condiții, N. Dan gargarisește în continuare rolul său de „mediator”... ”, mai adaugă acesta.

În același text, Cristian Tudor Popescu îl critică și pe președintele Nicușor Dan, pe care îl acuză de lipsă de claritate în raport cu susținerea premierului Ilie Bolojan și de menținerea unei poziții de mediator între partidele aflate în conflict.

„Și, în aceste condiții, N. Dan gargarisește în continuare rolul său de „mediator”... (...) Greu de privit modul „șobolănoș”, din colț în colț, în care N. Dan se ferește să răspundă la întrebarea insistentă a protestatarului Ceaușescu: „Îl susțineți pe Ilie Bolojan?”, mai arată gazetarul.

Gazetarul afirmă că o parte dintre alegătorii lui Nicușor Dan l-au votat tocmai pentru promisiunea unei alternative la colaborarea cu PSD și pentru susținerea unei formule executive conduse de Ilie Bolojan: „Cei care l-au votat pe N. Dan în turul 1 de alegeri n-au vrut tovărășia cu PSD, că altminteri îl votau pe Antonescu. Mulți dintre votanții lui Dan l-au ales și deoarece a anunțat că îl va numi premier pe Ilie Bolojan”.

România, în criză politică după ce PSD i-a retras sprijinul politic lui Ilie Bolojan

PSD a votat, luni seară, retragerea sprijinului politic premierului Ilie Bolojan. Cei 5.000 de membri PSD au votat online, printr-o aplicaţie. S-au înregistrat 97,7% din voturi în favoarea retragerii sprijinului politic şi 2,3% au votat împotrivă.

Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat că conducerea partidului va ţine cont de mandatul pe care l-a primit şi în zilele următoare va acţiona în acest sens.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că a luat act de decizia complet greşită şi iresponsabilă a PSD faţă de România, nu faţă de o persoană. ”Voi continua să exercit mandatul de premier”, a spus el.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, ironizează PSD spunând că acest partid „se minte singur crezând că încă este acel partid mare care poate să decidă singur toată soarta României”, dar, de fapt, „e ca o pisică care se uită în oglindă şi vede un leu”. El anunţă că „USR va rămâne alături de premierul în funcţie în această luptă”.