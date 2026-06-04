Potrivit proiectului, persoanele care nu sunt atente la trafic deoarece folosesc telefonul mobil sau alte dispozitive electronice ar putea fi amendate, scrie tnlive.sk.

Schimbarea vizează articolul 53 alineatul (2) din Legea circulației rutiere.

Conform noilor prevederi, pietonii vor trebui să se asigure că urmăresc traficul și să țină cont de viteza și distanța vehiculelor care se apropie înainte de a păși pe trecerea de pietoni. Totodată, aceștia nu vor avea voie să intre brusc pe carosabil.

Proiectul introduce și o prevedere referitoare la utilizarea telefoanelor mobile și a altor dispozitive electronice.

„Înainte de a păși pe o trecere de pietoni și în timp ce traversează o trecere de pietoni, un pieton nu poate utiliza un telefon sau alt dispozitiv de telecomunicații, audiovizual sau similar într-un mod care îi reduce capacitatea de a monitoriza situația traficului rutier”, se arată în propunere.

Inițiatorii susțin că măsura este necesară pentru a reduce situațiile în care pietonii traversează fără să fie atenți la trafic.

Aceștia precizează că nu este interzisă simpla deținere a unui telefon mobil, ci folosirea acestuia într-un mod care afectează atenția acordată circulației.

Amenda poate ajunge la 100 de euro

Poliția a confirmat pentru tnlive.sk că încălcarea noii reguli va reprezenta o contravenție.

„Sancțiunea pentru infracțiunea menționată este de 50 de euro în cazul procedurilor sumare la fața locului și de 100 de euro în cazul procedurilor cu mandat”, au transmis reprezentanții poliției.

Astfel, pietonii care folosesc telefonul mobil sau alte dispozitive într-un mod care le distrage atenția în timp ce traversează pot fi sancționați financiar.

Noua regulă ar urma să intre în vigoare la 1 septembrie 2026.