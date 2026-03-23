Christian Năsulea, profesor de economie la Universitatea din București, a avertizat, la emisiunea iBani, că este inevitabil să vedem "creșteri ale prețurilor pe toată linia".

Christian Năsulea: „Situația se deteriorează pe toată piața la nivel mondial, ceea ce înseamnă că începem să ne uităm la prețurile care ar putea să crească pentru diverse tipuri de produse, pentru că anticipăm aceste creșteri. Și aici avem două categorii de costuri. Pe de o parte, costurile directe, faptul că iarna viitoare, cel mai probabil, vom vedea prețuri mai mari pentru încălzire, vom vedea un efect direct asupra populației, lucru care, în general, în economie ne interesează cel mai tare”.

Ce se întâmplă în România

„Nu e o apocalipsă economică, e vorba de scumpiri în lanț din cauza scumpirii transportului. Suntem din nou în situația în care și dacă ne facem treaba cât se poate de bine, dacă suntem mult mai chibzuiți și mă refer aici în special la statul român, cu modul în care sunt gestionați banii, tot vom avea niște rezultate slabe din punct de vedere economic, pentru că vine acest efect negativ din exterior”, a mai spus Christian Năsulea.

Până unde pot urca prețurile carburanților. Christian Năsulea: „Norocul nostru, între ghilimele, este că la noi în prețul carburantului sunt mai mult taxe decât carburant efectiv. Și asta înseamnă că la 120-130 dolari barilul, prețul carburantului nu se duce de la 7 lei și ceva la 15, se duce de la 7 lei și ceva la 12. Deci, cumva, pentru că avem această structură de cost în Europa pentru carburanți, nu ne așteptăm să vedem niște prețuri care să fie insuportabile. Dar și un preț de 10 lei reprezintă deja o sursă suplimentară de cost pentru transporturi, o sursă suplimentară de cost pentru viața de zi cu zi a oamenilor. Suficient de importantă încât să ne așteptăm să vedem creșteri ale prețurilor pe toată linia pentru toate produsele care sunt consumate în România.”

Ce putem să facem fiecare dintre noi

Christian Năsulea: „Cred că trebuie fiecare dintre noi, în continuare, nu ca o noutate, să-și facă foarte bine niște calcule și să aleagă varianta cea mai bună. Și nu doar atât, dar avem, iarăși, între ghilimele, norocul că această criză se declanșează acum, la început de primăvară, pentru că vom avea lunile de vară în așa fel încât să punem deoparte, să ne facem un plan, să ne gândim exact la prețurile pe care, pentru care vom avea niște estimări care cred că vor fi destul de bune până prin mai-iunie, la prețurile pe care le vom anticipa pentru iarna viitoare. Care-i planul, cum intenționăm să ne încălzim locuința, cum intenționăm să mergem la muncă. E foarte clar că noi, la nivel individual, fiecare cetățean român trebuie să înceapă să își facă un plan mai bun pe termen mai lung.”