După 20 de zile de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, plătim deja cu peste un leu în plus pe litru, atât la motorină, cât și la benzină.

Motorina standard a trecut de 9 lei și jumătate, iar benzina se apropie de 9 lei.

Joi, Guvernul a aprobat continuarea schemei de ajutor prin care fermierii primesc înapoi o parte din acciza plătită la motorină – o schemă de ajutor de stat în valoare de 620 de milioane de lei. Vorbim de un sprijin de 2,7 lei pe litru.

Guvernul pregătește un set de măsuri care ar putea apărea într-o săptămână, estimează președintele Nicușor Dan.

Ministerul Energiei dă însă asigurări că piața este stabilă și că există stocuri suficiente pentru aproximativ trei luni. Vorbim despre 2 milioane de tone de petrol, ținute în stocuri în țară și peste hotare.

Știm că pe masa Guvernului sunt mai multe scenarii – de exemplu, declararea unei situații de criză, care ar permite statului să ia măsuri temporare, precum plafonarea prețurilor sau reducerea accizelor, așa cum au făcut deja alte state europene – Ungaria, Croația și Slovenia.

Între timp, prețurile sunt monitorizate de instituțiile de control. ANAF a anunțat că începe controale în benzinării pentru a verifica eventuale creșteri artificiale.