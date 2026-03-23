De asemenea, și gazul se scumpește și asta ar putea avea un impact asupra industriei, a explicat Christian Năsulea, profesor de economie mondiala la Universitatea București, la emisiunea iBani moderată de Ștefana Todică.

Christian Năsulea: „Din cauza incertitudinii de care suferă piața la modul general, nu știm exact cât carburant va fi disponibil, dacă va fi disponibil pentru a asigura toată cererea la nivel mondial, ceea ce determină companiile din domeniu să crească prețurile anticipativ. Aici suntem, de fapt, pe fondul unor informații care ne asigură că avem stocuri, că România nu va ajunge într-o situație de penurie. E important să spunem și lucrul acesta. Scumpirile acestea sunt provocate de un context internațional. Deci în România, carburanții foarte probabil vor fi în cantități suficiente, indiferent cât de mult se prelungește această situație, însă vor fi mai scumpi pentru că există mulți cumpărători la nivel mondial care nu reușesc în țările lor, în regiunile lor să-și asigure necesarul”.

Prețul gazelor, victima războiului din Iran

Și gazul se scumpește, mai ales că Iranul lovește capacități de producție din regiune

„Deci aici avem motive mai însemnate de îngrijorare, pentru că s-ar putea să existe deficit de aprovizionare care să ducă în primul rând la un preț mult mai ridicat și în Europa, dar s-ar putea să avem și probleme cu stocurile dacă nu ne facem temele. (…) Ca ca să înțelegem, scenariul acum sau probabilitatea, ca să zicem așa, este ca prețul gazului să crească cu 35-50% în perioada următoare, la nivel de stabilizare”, a mai explicat economistul.

Scenariile economiștilor sunt acum mai degrabă pesimiste.

„Teoretic, dacă se termină conflictul, atunci ar trebui și lanțurile de aprovizionare să revină cât de cât la normal. Acesta este scenariul foarte optimist. În situația în care războiul se termină mâine, asta înseamnă că ne reluăm treaba ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic și lucrurile revin într-o situație normală, în ritm accelerat. Însă acesta nu mai este un scenariu căruia să-i acordăm o probabilitate foarte mare și atunci ne uităm doar să înțelegem cât de mult ar putea să continue blocajul, cât de mari vor fi pagubele acestor atacuri pe care le tot întreprinde Iranul asupra capacităților de producție din regiune”, a mai explicat Christian Năsulea.