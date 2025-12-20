Consiliul UE susține euro digital cu funcționalitate online și offline, în divergență cu poziția Parlamentului European

Consiliul Uniunii Europene a aprobat vineri poziţia sa de negociere privind euro digital, susţinând un model care include atât utilizarea online, cât şi offline a monedei digitale, diferit de propunerile anterioare ale Parlamentului European. 

Vlad Dobrea

Potrivit noii poziţii a Consiliului, euro digital ar urma să fie emis public de Banca Centrală Europeană şi să poată fi utilizat oricând şi oriunde, indiferent dacă utilizatorii sunt conectaţi la internet sau nu.

Raportorul Parlamentului European pentru euro digital, Fernando Navarrete, a pledat anterior pentru un model exclusiv offline, considerând că acesta ar proteja mai bine confidenţialitatea utilizatorilor şi rezilienţa monedei, cu banca centrală în rol de reglementator al sistemului.

În varianta susţinută de Consiliu, tranzacţiile online ar fi procesate imediat prin registrul BCE sau prin intermediari autorizaţi, în timp ce tranzacţiile offline ar putea fi înregistrate local şi sincronizate ulterior cu registrul central atunci când conexiunea este restabilită. Acest mecanism ar permite utilizarea euro digital inclusiv în zone cu conectivitate slabă, păstrând în acelaşi timp un nivel de confidenţialitate apropiat de cel al numerarului.

Banca Centrală Europeană lucrează la proiectul euro digital pentru a moderniza sistemul de plăţi şi pentru a se asigura că moneda emisă de banca centrală rămâne relevantă într-o economie tot mai digitalizată. În contextul declinului utilizării numerarului, o monedă digitală emisă de banca centrală este văzută ca un instrument de menţinere a suveranităţii monetare şi a încrederii în monedă.

Proiectul avansează însă lent şi se confruntă cu opoziţie din partea unor segmente ale sectorului bancar.

Miniştrii din Consiliu au susţinut utilizarea offline pentru flexibilitate în viaţa de zi cu zi şi pentru rezilienţă în situaţii de întreruperi de curent, dar au inclus şi accesul online pentru a permite o gamă mai largă de plăţi digitale.

Mandatul Consiliului stabileşte şi elemente-cheie de design, inclusiv limite pentru deţinerile de euro digital, menite să prevină riscurile la adresa stabilităţii financiare prin retrageri masive de depozite din bănci. Aceste plafoane vor fi stabilite de BCE şi vor face obiectul unei revizuiri generale la fiecare doi ani.

Furnizorii vor fi obligaţi să ofere gratuit anumite servicii de bază legate de euro digital, însă vor putea percepe comisioane pentru servicii cu valoare adăugată. În plus, o perioadă de tranziţie de cel puţin cinci ani va impune plafoane pentru comisioanele interbancare şi cele percepute comercianţilor, aliniate la nivelurile actualelor metode de plată, urmând ca ulterior acestea să fie ajustate în funcţie de costurile reale.

Acordul Consiliului deschide calea negocierilor cu Parlamentul European privind cadrul legal al euro digital. După adoptarea legislaţiei, BCE va putea trece la emiterea monedei, care, potrivit estimărilor sale, ar putea deveni operaţională în jurul anului 2029, după o fază pilot planificată pentru 2027.

