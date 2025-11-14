Concluzia FMI după evaluarea de la București și consultările pe Articolul IV. Directorii boardului cer „un mix”

Fondul Monetar Internațional (FMI) a salutat pachetul de reforme fiscale anunțat pentru 2025-2026, dar a cerut un „mix adecvat de politici” și transformări structurale majore.

Boardul FMI cere acest lucru pentru a contracara deficitul dublu, în creștere, pentru a stimula economia și a proteja stabilitatea financiară. Recomandările vin într-un context riscant, după consultările de la București.

„Un pas important, dar insuficient fără ajustări medii”

Directorii executivi FMI au analizat evoluțiile recente ale economiei românești, subliniind necesitatea unei consolidări fiscale stricte. „Directorii executivi au salutat pachetul amplu de reforme fiscale pentru perioada 2025-2026, adoptat recent, care marchează un pas important în abordarea deficitelor gemene în creştere. Pe fondul unei consolidări fiscale ample necesare şi cu riscuri înclinate în sens negativ, directorii au solicitat un mix adecvat de politici şi reforme structurale ambiţioase pentru a sprijini creşterea, a restabili sustenabilitatea fiscală şi a proteja stabilitatea financiară”, se arată în raportul FMI.

Ei au insistat pe executarea integrală a planului fiscal pentru 2025-2026, urmată de ajustări suplimentare pe termen mediu, pentru a reconstrui încrederea piețelor și a asigura sustenabilitatea datoriilor.

Misiune FMI la București: întâlniri cu guvernul, BNR și sectorul privat

O echipă FMI, condusă de Joong Shik Kang, a vizitat capitala românească în septembrie 2025, evaluând situația macroeconomică. Discuțiile au inclus oficiali din Ministerul Finanțelor, Banca Națională a României (BNR) și alte instituții guvernamentale, plus reprezentanți ai mediului de afaceri și ONG-urilor.

Consultările pe Articolul IV – obligatorii pentru toate statele membre – vizează examinarea sănătății financiare naționale și oferirea de sfaturi privind politicile monetare, fiscale și economice, pentru stabilitate și traiectorie ascendentă.

România nu are un acord de finanțare activ cu FMI, dar instituția monitorizează anual economia țării prin aceste exerciții. O misiune similară, tot sub conducerea lui Kang, a avut loc între 3-7 februarie 2025.

Prognoze revizuite în jos: 1% creștere în 2025, 1,4% în 2026

FMI a ajustat estimările de creștere economică, reflectând presiunile fiscale și externe: 1% în 2025 (față de 1,6% prognozat în primăvară) și 1,4% în 2026 (de la 2,8%). Aceste cifre subliniază urgența reformelor pentru a evita o spirală a datoriilor și a stimula investițiile.

