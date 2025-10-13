Războiul comercial SUA–China, reaprins de Trump, umbrește reuniunile FMI și Băncii Mondiale de la Washington

Şefii din domeniul finanţelor, care se reunesc săptămâna aceasta la Washington, erau pregătiţi să discute surprinzătoarea rezilienţă a economiei mondiale în faţa asaltului taxelor vamale anunţate de Donald Trump.



Reuniunile anuale ale Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Mondiale vor fi acum cu certitudine dominate de întrebarea dacă extinderea divergenţelor dintre primele economii ale lumii va duce la un război comercial deplin. De asemenea, analiştii avertizează că inteligenţa artificială (AI) transformă rapid sectorul tehnologiei şi perspectivele pentru piaţa muncii.

Armistiţiul delicat încheiat acum cinci luni între Washington şi Beijing a dus la reducerea taxelor vamale şi a determinat FMI să îmbunătăţească previziunile privind evoluţia PIB-ului global. Planurile privind o întâlnire în această lună între Trump şi preşedintele chinez Xi Jinping au alimentat speranţele într-un nou acord. Dar optimismul s-a prăbuşit vineri, când Trump a ameninţat că va anula reuniunea şi va impune "creşteri masive de taxe vamale" mărfurilor din China, precum şi alte măsuri de retorsiune.

China a anunţat vineri că va impune taxe speciale navelor americane din porturile chinezeşti, ca represalii pentru măsuri similare anunţate de Statele Unite în aprilie. Navele deţinute de companii americane, cele închiriate de companii americane şi cele construite în Statele Unite care sosesc în China vor fi taxate cu 400 de yuani (48 de euro) pentru fiecare tonă netă. Tariful va creşte la 640 de yuani (78 de euro) în aprilie anul viitor, după care vor urca anual până în 2028.

Reuniunile anuale ale Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Mondiale vor aduce peste 10.000 de oameni la Washington, inclusiv miniştri de Finanţe şi guvernatori ai băncilor centrale din peste 190 de ţări.

Martin Muehleisen, fost director în cadrul FMI şi în prezent implicat în activitatea Consiliului Atlantic, susţine că ameninţările lui Trump ar putea fi făcute pentru o poziţie mai bună în cadrul negocierilor comerciale, dar vor spori volatilitatea de pe pieţe.

"Să sperăm că bunul simţ va prevala. Dacă Trump revine la taxele vamale de 100% impuse Chinei, vor exista consecinţe pe pieţe", a avertizat Muehleisen.

Ameninţările formulate vineri de Trump au dus la cea mai masivă vânzarea de acţiuni din ultimele luni şi la deprecierea dolarului.

Economia mondială s-a dovedit a fi mai rezilientă decât se preconiza, în pofida mai multor şocuri, a declarat săptămâna trecută directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, care a prognozat doar o mică încetinire a ritmului de creştere în acest an şi anul următor.

Georgieva a subliniat că economia americană a evitat recesiunea prognozată de mulţi experţi în urmă cu şase luni. Prima economie a lumii şi multe alte economii au rezistat date fiind politicile mai bune, flexibilitatea sectorului privat, tarifele la import mai puţin severe decât temerile, cel puţin pentru moment, şi condiţiile financiare favorabile, a declarat directorul FMI la un eveniment organizat la Institutul Milken din Washington.

"Ne aşteptăm creşterea economică mondială doar să încetinească uşor în acest an şi anul următor. Toate indiciile arată spre o economie globală care, în general, a făcut faţă presiunilor serioase care au venit din partea mai multor şocuri", a spus Kristalina Georgieva, în avanpremiera raportului World Economic Outlook ce va fi publicat săptămâna aceasta.

În iulie, FMI şi-a îmbunătăţit estimările privind creşterea economiei mondiale cu 0,2 puncte procentuale, până la 3% în 2025, şi cu 0,1 puncte procentuale, până la 3,1% în 2026.

Economia mondială performează "mai bine decât ne temeam, dar mai prost decât avem nevoie", a afirmat Georgieva, adăugând că FMI prognozează o creştere globală de aproximativ 3% pe termen mediu, sub avansul de 3,7% prognozat înainte de pandemia de Covid-19.

Directorul FMI a atras însă atenţia că economia mondială se confruntă cu o multitudine de riscuri. Incertitudinea este la un nivel excepţional de ridicat şi continuă să crească, în timp ce cererea pentru aur, o valoare tradiţională de refugiu pentru investitori, a explodat, a arătat ea, adăugând că deţinerile de aur ale autorităţilor monetare depăşesc 20% din rezervele oficiale mondiale.

