Combinatul siderurgic de la Galaţi, vândut unui grup internaţional. De ce se tem angajaţii

Vânzarea combinatului siderurgic de la Galaţi s-a încheiat, oficial, marţi.

Fostul patron, Lakshmi Mittal, a dat cea mai mare unitate de producție de oțel din țara noastră unui grup internațional care activează în 30 de țări și are peste 30 de mii de angajați. Pentru muncitorii de la Galați vestea nu este rea, din moment ce vor fi respectate contractele colective de muncă, însă managerii avertizează că industria siderurgică din toată Europa este în criză. În acest timp, noii patroni anunță investiții și locuri de muncă.

Noii proprietari ai combinatului de la Galaţi au plătit 740 de milioane de euro pentru 7 fabrici de oțel și 5 centre de servicii în 7 țări din Europa. Sunt cele mai importante fabrici de oțel din Ostrava, Republica Cehă și Galați, precum și laminoarele de la Skopje, din Macedonia de Nord, Piombino, Italia, Dudelange, Luxemburg și două fabrici situate în apropiere de Liège în Belgia. Managerii de la noi susţin că producţia combinatului a crescut în ultimele 6 luni cu 15%, iar în următorii 2-3 ani va ajunge, de la 2 milioane, la 3 milioane de tone de oţel pe an.

Bogdan Grecu, directorul general al combinatului: "Anul 2019, din păcate pentru Europa, pentru întreaga lume, dar mai ales pentru Europa, este un an de criză în industria oţelului. Şi Europa se chinuie. Noi credem că vom fi mult mai buni decât am fost anul trecut şi vom fi mai buni decât competitorii noştri, motiv pentru care am şi crescut volumul de producţie când alţii au tăiat producţia."

Muncitorii de la Galaţi spera ca schimbarea nu va avea niciun efect asupra locurilor lor de muncă. În lipsa unei informări directe, unii vorbesc deja despre şomaj.

"Nu ne-a zis nimeni nimic, nu a discutat nimeni cu noi. Pentru mine îmi e indiferent, au mai am 4 luni şi ies la pensie aşa că... sănătate!", spune un muncitor.

"Ce-am auzit că... salariile li se par lor că sunt prea mari la Galaţi şi că, într-un viitor apropiat, o să dea în şomaj. În septembrie”, spune alt angajat.

Noul proprietar al combinatului a anunţat investiţii de 450 de milioane de euro, în următorii 5 ani, pentru grupul de firme preluat acum. Doar 40% din marfa produsă la Galaţi rămâne în România, restul pleacă la export. În prezent, pe platforma siderurgică lucrează 5000 de angajaţi, la care se mai adauga aproape 3000 de colaboratori.