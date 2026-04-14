Gigantul indian ArcelorMittal, cel mai mare producător de oțel din lume, s-a retras oficial din România, după ce a vândut și ultima fabrică pe care o mai avea în țara noastră, ArcelorMittal Tubular Products (AMTP) din Roman.

Anterior, ArcelorMittal vânduse fabrica din Iași, iar înainte de aceasta a înstrăinat și combinatul din Hunedoara. Același colos s-a retras în 2019 și de la fostul Sidex Galați.

La Roman, ArcelorMittal a vândut fabrica ce funcționa din 1951 către ucrainenii de la Interpipe, care își fac astfel intrarea în Uniunea Europeană.

Tranzacția a fost intermediată de echipa de taxe Crowe România, care a oferit asistență de specialitate în cadrul preluării fabricii ArcelorMittal Tubular Products din Roman de către Interpipe, contribuind la gestionarea aspectelor fiscale și la susținerea procesului decizional.

”Operațiunea, finalizată recent, marchează o etapă importantă pentru industria siderurgică din România și reflectă schimbările din configurația pieței locale.

Unitatea de producție din Roman, care numără peste 300 de angajați, intră astfel în portofoliul internațional al Interpipe și devine prima platformă de producție din Uniunea Europeană. Achiziția susține strategia companiei de extindere în Europa și de consolidare a prezenței pe piețe cu potențial industrial ridicat”, se arată într-un comunicat transmis de Crowe România pe adresa Știrilor ProTV.

ArcelorMittal se retrage din România după 25 de ani

Tranzacția din Roman marchează retragerea ArcelorMittal de pe piața românească, după aproximativ 25 de ani de activitate.

Într-un context mai larg, această mutare reflectă dinamica actuală a capitalului în Europa Centrală și de Est, unde investițiile vizează din ce în ce mai mult active industriale funcționale și platforme care permit integrarea rapidă în lanțuri regionale de producție, arată sursa citată.

Fabrica nemțeană cu 335 de angajați a avut 364.903.216 de lei cifra de afaceri în 2024, conform ultimelor date publicate de Ministerul Finanțelor și o pierdere netă de 41.827.964 de lei.