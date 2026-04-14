Un oraș din Europa, desemnat cel mai colorat din lume. Cum arată topul

Lisabona ocupă primul loc într-un clasament bazat pe imagini din 78 de destinații cunoscute pentru culorile lor vibrante, în timp ce Porto se situează pe locul al treilea. Analiza vine într-un context în care călătoriile sunt tot mai des documentate pe rețelele sociale, iar aspectul vizual al destinațiilor devine un criteriu important pentru turiști, scrie euronews.com.
Capitala Portugaliei este renumită pentru clădirile sale în nuanțe pastelate și pentru faianța decorativă care acoperă cartiere istorice precum Alfama, dar și pentru tramvaiele galbene care circulă pe străzile înguste.
Cum arată topul
Pe locul al doilea se află Kuala Lumpur, din Malaezia, remarcat pentru contrastul dintre zgârie-norii moderni și clădirile tradiționale, inclusiv templele ornate. Celebrele trepte colorate ale peșterilor Batu, aflate în apropierea orașului, contribuie la imaginea sa spectaculoasă.
Porto ocupă poziția a treia, consolidând prezența Portugaliei în top. Acoperișurile de teracotă și casele colorate de pe malul râului Douro sunt elemente definitorii ale orașului, alături de străzile pietruite și cramele istorice.
Pe locul patru se află Cartagena, în Columbia, un oraș-port cunoscut pentru culorile sale vii. Printre reperele sale se numără Turnul cu Ceas galben de la intrarea în centrul vechi, iar clădirile în nuanțe variate și balcoanele pline de flori completează peisajul.
Rio de Janeiro, din Brazilia, ocupă locul cinci, cu peste 2,3 milioane de culori identificate în imagini. Treptele Selarón, decorate în galben, albastru și verde, sunt una dintre cele mai cunoscute atracții ale orașului.
În top 15 se regăsesc și orașe precum Guanajuato, Havana, New Orleans, Antigua și New York, apreciate pentru arhitectura lor vibrantă și străzile animate, pline de lumini și reclame.
Europa este bine reprezentată în clasament, cu orașe precum Dubrovnik și Barcelona, alături de Lisabona și Porto.
Pentru realizarea studiului, au fost selectate fotografii reprezentative, realizate în timpul zilei și fără filtre puternice. Ulterior, o tehnologie specială a analizat imaginile pentru a identifica numărul de culori, determinând astfel cele mai colorate destinații din lume.
