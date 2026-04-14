Un oraș din Europa, desemnat cel mai colorat din lume. Cum arată topul

Lisabona ocupă primul loc într-un clasament bazat pe imagini din 78 de destinații cunoscute pentru culorile lor vibrante, în timp ce Porto se situează pe locul al treilea. Analiza vine într-un context în care călătoriile sunt tot mai des documentate pe rețelele sociale, iar aspectul vizual al destinațiilor devine un criteriu important pentru turiști, scrie euronews.com.

Capitala Portugaliei este renumită pentru clădirile sale în nuanțe pastelate și pentru faianța decorativă care acoperă cartiere istorice precum Alfama, dar și pentru tramvaiele galbene care circulă pe străzile înguste.