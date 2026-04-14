Stevanović, lider al Partidului Adevărului, susține o politică externă mai independentă, afirmând că deciziile ar trebui luate la Ljubljana, nu la Bruxelles, făcând referire la instituțiile Uniunea Europeană.

„Trebuie să spun că le-am promis cetățenilor un referendum privind ieșirea din NATO și că vom organiza acest referendum”, a declarat el, potrivit Kyiv Post.

Totuși, a admis că o eventuală ieșire din UE nu ar avea sprijin popular, deoarece Slovenia beneficiază de apartenență. „Ljubljana trebuie să redevină centrul procesului decizional pentru Slovenia, nu Bruxelles”, a spus el, referindu-se la instituțiile Uniunii Europene.

El a mai declarat că partidul său dorește retragerea din Organizația Mondială a Sănătății și evitarea implicării în conflicte externe. În plan extern, a menționat posibile vizite la Skopje, Copenhaga și chiar la Moscova, pentru a menține relații echilibrate între Est și Vest.

Declarațiile vin pe fondul criticilor recente la adresa NATO din partea fostului președinte american Donald Trump și a unor semnale din partea SUA privind reevaluarea relației cu Alianța.