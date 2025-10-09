Toți angajații ArcelorMittal din Hunedoara au fost rechemați la muncă. Ce se întâmplă cu combinatul

Stiri actuale
09-10-2025 | 14:53
Arcelor Mittal Hunedoara
Agerpres

Angajații combinatului siderurgic ArcelorMittal din Hunedoara au fost rechemați la muncă, începând cu data de 1 noiembrie, în condițiile în care sunt create premisele pentru repornirea liniei de laminare cu oțel adus din Ucraina.

autor
Stirileprotv

Până la data de 1 noiembrie, angajații vor fi în șomaj tehnic și vor fi plăți cu 75% din salariu. Schema de plecări voluntare din fabrică, pentru care au depus cereri circa 10 persoane, a fost oprită.

„Combinatul va reporni după data de 1 noiembrie, iar materia primă vine din Ucraina, de la combinatul din Krivoi Rog, care este tot o fabrică a grupului Arcelor. Acolo vor face bloom-uri de oțel pentru Hunedoara, care va produce laminate lungi. În funcție de prețul energiei electrice și cel al fierului vechi, se va deschide și oțelăria electrică”, a declarat președintele Sindicatului Siderurgistul, Mircea Bordean, pentru Agerpres.

Potrivit acestuia, toți cei 470 de angajați ai combinatului din Hunedoara au fost chemați de la serviciu, începând cu data de 1 noiembrie.

„Angajații de la oțelărie vor face mentenanță și pază, iar o parte dintre ei vor lucra în laminor. În funcție de cerere și condițiile de pe piață - prețul energiei, taxe, etc., s-ar putea să se lucreze în campanii de una - două săptămâni”, a adăugat președintele Sindicatului Siderurgistul.

Citește și
Scandal Arad Poliție
Doi adolescenți arestați după ce au înjunghiat un bărbat în urma unui scandal, în Arad. 15 persoane implicate

Conducerea ArcelorMittal a anunțat, pe 12 septembrie, că a luat decizia de a opri definitiv producția la fabrica sa din municipiul Hunedoara, care produce profile și corniere pentru piețele de energie, construcții și infrastructură, motivând prețurile foarte mari la energia electrică și concurența din partea produselor venite din afara UE.

Ulterior, pe 23 septembrie, angajații ArcelorMittal au declanșat un protest spontan în fața Oțelăriei Electrice 2.

În acest context, autoritățile locale și parlamentarii de Hunedoara au solicitat desecretizarea contractului de privatizare semnat cu ArcelorMittal de fosta societate Siderurgica SA Hunedoara.

Sursa: Agerpres

Etichete: hunedoara, arcelormittal,

Dată publicare: 09-10-2025 14:53

Articol recomandat de sport.ro
Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”
Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”
Citește și...
Doi adolescenți arestați după ce au înjunghiat un bărbat în urma unui scandal, în Arad. 15 persoane implicate
Stiri actuale
Doi adolescenți arestați după ce au înjunghiat un bărbat în urma unui scandal, în Arad. 15 persoane implicate

Doi tineri de 16 și 18 ani au fost arestați preventiv, iar alți doi sunt sub control judiciar, după ce au înjunghiat un tânăr în urma unui conflict spontan în Arad. Alte două persoane au fost rănite, iar în scandal au fost implicate 15 persoane.

Cod portocaliu şi cod galben de inundații. Vor fi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din sudul şi sud-estul ţării
Stiri actuale
Cod portocaliu şi cod galben de inundații. Vor fi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din sudul şi sud-estul ţării

Hidrologii au emis, joi, avertizări cod portocaliu şi cod galben de inundaţii şi anunţă creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din sudul şi sud-estul ţării.  

Un lider din mediul de afaceri explică de ce nu ar investi în România: „Mai bine m-aş duce în Bulgaria”
Stiri actuale
Un lider din mediul de afaceri explică de ce nu ar investi în România: „Mai bine m-aş duce în Bulgaria”

Un investitor pe piaţa de băuturi spirtoase ar beneficia în Bulgaria de accize mai scăzute şi de o piaţă neagră mai mică, comparativ cu România, susţine Florin Rădulescu, preşedintele Asociaţiei Spirits România.

Recomandări
Sorin Oprescu scapă de un an de închisoare. Decizia instanței: „Infracțiunea a fost dezincriminată”
Stiri Justitie
Sorin Oprescu scapă de un an de închisoare. Decizia instanței: „Infracțiunea a fost dezincriminată”

Curtea de Apel Bucureşti a admis joi o contestaţie depusă de Sorin Oprescu şi a decis scăderea unui an din pedepsa de 10 ani şi 8 luni primită de fostul primar al Capitalei într-un dosar de corupţie.

Cine este scriitorul ungur care a câștigat premiul Nobel pentru Literatură în 2025. Opera lui László Krasznahorkai
Cultura
Cine este scriitorul ungur care a câștigat premiul Nobel pentru Literatură în 2025. Opera lui László Krasznahorkai

Câștigătorul Premiului Nobel pentru Literatură din 2025 este László Krasznahorkai, un scriitor maghiar cunoscut pentru proza sa densă, somptuoasă și de atmosferă apocaliptică.  

Trotinetele și bicicletele electrice, conduse doar cu permis. Un proiect de lege a fost depus în Parlament
Stiri actuale
Trotinetele și bicicletele electrice, conduse doar cu permis. Un proiect de lege a fost depus în Parlament

Cei care folosesc trotinete și biciclete electrice ar putea avea nevoie de permis de conducere special, denumit categoria AM1, potrivit unui proiect de lege depus în Parlament.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 09 Octombrie 2025

47:48

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Octombrie 2025

01:45:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
08 Octombrie 2025

01:30:23

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28