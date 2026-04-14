Donald Trump a promis reduceri fiscale, dar sondajele arată că americanii consideră în continuare că plătesc prea mult

Sondaje recente arată că majoritatea americanilor consideră în continuare că impozitele lor sunt prea mari, chiar și după ce legea fiscală adoptată în 2025 a îndeplinit mai multe dintre promisiunile electorale ale lui Donald Trump în materie de impozite.

Cristian Matei

Potrivit Associated Press, un nou sondaj realizat de Fox News arată că americanii sunt mai nemulțumiți de impozite decât erau anul trecut.

Rezultatele sondajului, realizat la sfârșitul lunii martie, constituie un alt semn că americanii sunt îngrijorați în privința finanțelor personale, în contextul în care Statele Unite se confruntă cu o creștere bruscă a inflației și cu o creștere economică lentă.

Alte sondaje arată că frustrarea depășește obligațiile fiscale personale, mulți considerând că persoanele înstărite și corporațiile nu își plătesc partea care le revine, în timp ce alții sunt îngrijorați de risipa din partea guvernului.

Sondajele vin după ce Trump și republicanii au adoptat în 2025 un proiect de lege masiv de reducere a impozitelor și a cheltuielilor. Legislația a introdus o serie de facilități fiscale, inclusiv o majorare a creditului fiscal pentru copii și noi deduceri fiscale pentru bacșișuri și ore suplimentare.

Rambursările de impozite sunt în creștere în acest sezon, iar multe gospodării se așteaptă să înregistreze venituri mai mari datorită legislației fiscale a republicanilor, dar Biroul Bugetar al Congresului a estimat că, în cele din urmă, aceasta va oferi cele mai mari beneficii celor mai bogați americani.

Republicanii au promovat legea ca dovadă că fac viața mai accesibilă pentru familiile muncitoare. Dar sondajele arată că mulți americani s-ar putea să nu simtă beneficiile, mai ales că rambursările lor fiscale sunt consumate de prețurile mai mari.

Majoritatea consideră că impozitele sunt prea mari

Aproximativ 7 din 10 alegători înregistrați afirmă că impozitele pe care le plătesc sunt „prea mari”, potrivit sondajului realizat de Fox News. Această cifră este în creștere față de aproximativ 6 din 10, înregistrată anul trecut.

Sondajul arată o îngrijorare crescută în rândul alegătorilor foarte liberali și al bărbaților democrați, dar s-a înregistrat o creștere considerabilă și în rândul grupurilor pe care republicanii doresc să le atragă înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, cum ar fi moderații, alegătorii din mediul rural și alegătorii albi fără studii superioare.

Nemulțumirea față de impozite a crescut în ultimii ani. Un sondaj recent realizat de Gallup în martie a arătat că aproximativ 6 din 10 adulți americani consideră că suma impozitului federal pe venit pe care trebuie să o plătească este „prea mare”, o constatare care a fost în mare parte constantă în sondajul anual începând din 2023.

Acest nivel se apropie de cel al nemulțumirii constatat în sondajele Gallup din anii 1980 și 1990, înainte de reducerile de impozite din 2001 și 2003 ale președintelui George W. Bush.

În prezent, aproximativ jumătate dintre democrați și aproximativ 6 din 10 republicani spun că impozitele lor federale pe venit sunt prea mari.

Republicanii tind să perceapă impozitele mai negativ decât democrații, dar sondajele Gallup arată că această diferență se reduce adesea atunci când un republican este președinte.

Mulți cred că bogații nu plătesc suficiente impozite

Cei mai mulți americani sunt îngrijorați de convingerea că unele persoane și corporații bogate nu își plătesc partea lor echitabilă de impozite, potrivit unui sondaj Pew Research Center realizat în ianuarie. Aproximativ 6 din 10 americani au spus că fiecare dintre aceste idei îi deranjează „foarte mult”, o proporție care a rămas în mare parte neschimbată în ultimii ani.

În schimb, doar aproximativ 4 din 10 adulți americani chestionați au declarat că suma pe care o plătesc personal ca impozite îi deranjează foarte mult.

Aproximativ 8 din 10 democrați sunt deranjați „foarte mult” de sentimentul că unele corporații și persoane bogate nu își plătesc partea care le revine, a constatat sondajul Pew, comparativ cu aproximativ 4 din 10 republicani.

Cheltuielile guvernamentale reprezintă o problemă mai importantă pentru republicani, potrivit sondajului Fox News, care a constatat că 75% dintre alegătorii înregistrați — și o proporție similară de alegători republicani — afirmă că „aproape toate” sau „o mare parte” din fondurile guvernamentale sunt irosite și ineficiente.

Acest lucru indică o problemă de percepție pentru mulți americani. Chiar dacă propria lor povară fiscală este gestionabilă, ideea că cei bogați plătesc prea puțin — sau că guvernul le irosește banii — îi deranjează pe mulți.

Aproximativ jumătate dintre americani, 49%, spun în sondajul Gallup că impozitul pe venit pe care îl vor plăti anul acesta este „nedrept”, ceea ce este în linie cu nivelul record din 2023.

Nemulțumire generalizată față de politica fiscală a lui Trump

Frustrarea americanilor în privința impozitelor era în creștere încă înainte ca Trump să revină la Casa Albă, dar aceasta rămâne o problemă pentru partidul președintelui — mai ales dacă americanii nu simt ușurarea pe care le-a promis-o.

Sondajul Fox News a arătat că aproximativ 6 din 10 alegători înregistrați, adică 64%, spun că nu sunt de acord cu modul în care Trump gestionează impozitele, față de 53% în aprilie anul trecut. Dezaprobarea a crescut cel mai mult în rândul independenților, dar și în rândul democraților și republicanilor.

Acest lucru se aliniază cu sentimentul general că Trump nu face suficient pentru a combate inflația.

Majoritatea americanilor consideră că Trump a afectat costul vieții „mult” sau „puțin” în al doilea mandat al său, potrivit unui sondaj AP-NORC realizat în ianuarie. Aproximativ 9 din 10 democrați și aproximativ 6 din 10 independenți au spus că Trump a avut un impact negativ asupra costului vieții.

Mai puțin de jumătate dintre republicani, 43%, au declarat că Trump a contribuit la îmbunătățirea costului vieții, în timp ce 33% au spus că nu a făcut nicio diferență și doar 23% au afirmat că a ajutat.

Sondajul Fox News a fost realizat în rândul a 1.001 de alegători înregistrați, în perioada 20-23 martie.

Sondajul Gallup a fost realizat în rândul a 1.000 de adulți din SUA, în perioada 2-18 martie.

Sondajul Pew Research Center a fost realizat în rândul a 8.512 de adulți din SUA, în perioada 20-26 ianuarie.

Sondajul AP-NORC a fost realizat în rândul a 1.203 de adulți din SUA, în perioada 8-11 ianuarie.

Sursa: Associated Press

