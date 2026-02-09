Combinatul ArcelorMittal Hunedoara, închis definitiv în octombrie 2025, a fost preluat de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu, cel mai important constructor de drumuri din România. Anterior, antreprenorul a preluat și combinatul de la Oțelu Roșu, unul dintre cele mai vechi din lume, cu o istorie de aproape 230 de ani.

De asemenea, Umbrărescu a depus o ofertă și pentru fostul combinat Sidex Galați, actualul Liberty Galați, aflat în procedură de concordat preventiv.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la ArcelorMittal Hunedoara a aprobat luni, 9 februarie 2026, vânzarea tuturor activelor combinatului siderurgic (cu excepția celor IT) către UMB Steel SRL, la un preț de 12,5 milioane de dolari.

Tranzacția a fost anunțată într-un raport înaintat luni de ArcelorMittal Hunedoara către Bursa de Valori București. Documentul poate fi consultat atașat la acest articol.

ArcelorMittal a fost creată prin preluarea producătorului de oțel Arcelor (Spania, Franța și Luxemburg) de către producătorul indian Mittal Steel. ArcelorMittal deține în România unități de producție la Iași, Roman și Hunedoara.

Combinalul siderurgic Hunedoara, de la 20.000 de angajați, la circa 2.500 în momentul privatizării

Combinatul siderurgic Hunedoara a fost privatizat în anul 2003, după un șir de restructurări început în anii ’90, care au dus la reducerea numărului de salariați de la aproape 20.000 în 1991, la aproximativ 2.500 în anul 2004, când uzinele au fost preluate de ArcelorMittal.

UMB Steel SRL București (fosta Eco Wind Power) este deținută de familia lui Dorinel Umbrărescu, cel mai important constructor de drumuri din România.

În decembrie 2024, compania lui Umbrărescu a cumpărat și combinatul siderurgic de la Oțelu Roșu, unul dintre primele din lume. Suma totală a achiziției a fost de 141,65 milioane lei, bani plătiți integral la semnarea contractului.

Planurile anunțate ale familiei Umbrărescu prevede investiții de peste 300 de milioane de euro la Oțelu Roșu și crearea, în prima fază, a circa 600 locuri de muncă.

Ofertă și pentru combinatul siderurgic Liberty Galați

Laminorul Danube Metallurgical Enterprise (LDME) a cumpărat în 2019 unitatea de prelucrare siderurgică de la Oțelu Roșu de la Ductil Steel, deținută în trecut de grupul rus Mechel. După 4 ani, compania a intrat în insolvență.

La Oțelu Roșu se produceau țevi de oțel cu conținut scăzut, mediu sau ridicat de carbon și oțel aliat, pentru laminarea ulterioară a barei de armare din beton, sârmă și oțeluri speciale.

Combinatul Oțelu Roșu este unul dintre cele mai vechi din lume și funcționează de aproape 230 de ani, fiind atestat documentar prima dată în 1796, în vremea Imperiului Habsburgic.

În prezent, familia Umbrărescu a depus o ofertă și pentru preluarea fostului combinat Sidex, actualul Liberty Galați, aflat în procedură de concordat preventiv, cu peste 3.000 de angajați aflați acum în șomaj tehnic, cu salarii neplătite de cel puțin trei luni de zile.

Potrivit Europa Liberă, combinatul siderurgic Liberty Galați este scos la vânzare pentru 690 de milioane de euro.