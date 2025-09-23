Protest spontan la ArcelorMittal. Oamenii au acceptat cu greu să deblocheze șoseaua. Se organizează „plecări voluntare”

Aproximativ o sută de angajați ai combinatului siderurgic ArcelorMittal din Hunedoara au declanșat marți un protest spontan, nemulțumiți de oprirea producției și de modul în care va fi gestionat procesul de disponibilizare.

Protestatarii au blocat mai multe rânduri șoseaua Deva-Hunedoara, deplasându-se continuu pe o trecere de pietoni din apropiere. Forțele de ordine, compuse din jandarmi și polițiști, au reușit să îi convingă să degajeze drumul la anumite intervale.

Printre mesajele afișate de participanți s-au numărat: „Hoții!”, „Ai venit, ai distrus, pleacă!”, „Nu opriți producția, nu ne furați speranțele!” și „Reporniți sau vindeți”.

Mircea Bordean, președintele Sindicatului Siderurgistul, a declarat că principala nemulțumire a angajaților este incertitudinea privind viitorul combinatului, în condițiile în care decizia opririi producției a fost anunțată recent, iar salariații nu știu ce se va întâmpla pe termen lung. „Oamenii sunt disperați. Chiar dacă vor primi compensații la plecare, nimeni nu le poate spune ce se va întâmpla de mâine încolo”, a explicat Bordean.

Potrivit liderului sindical, 477 de angajați sunt afectați, din care aproximativ 200 au contracte pe perioadă nedeterminată și vor primi plăți compensatorii proporțional cu vechimea în muncă, doar dacă sunt angajați pe astfel de contracte. Până în prezent, 40 de persoane și-au depus cereri de plecare voluntară.

Protestatarii s-au îndreptat spre poarta secției de laminoare după ce au fost anunțați că reprezentanții administrației vor discuta cu ei.

Conducerea ArcelorMittal a anunțat pe 12 septembrie că va opri definitiv producția la fabrica din Hunedoara, motivând decizia prin creșterea exagerată a prețurilor la energia electrică și concurența produselor din afara Uniunii Europene. Producția a fost oprită începând cu 5 septembrie, angajații fiind trimiși în șomaj tehnic.

Termenul limită până la care angajații pot depune cereri pentru plecare voluntară este 30 septembrie, iar acestea vor fi analizate de conducerea companiei.

