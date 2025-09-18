După mai bine de 20 de ani de la privatizare foștii angajați ai Petrom încă nu și-au primit acțiunile promise - Analiză

OMV Petrom, cea mai mare companie din România, raportează an de an profituri de miliarde de lei, care aduc dividende pe măsură. Acționarul majoritar austriac, statul român și restul acționarilor încasează bani frumoși. Toți, mai puțin foștii angajați.

OMV Petrom, cea mai mare companie din România și cea mai mare companie energetică din această parte a lumii, urmează să decidă în trimestrul 3 al acestui an dacă va acorda acționarilor săi un dividend special.

Asta după ce, în aprilie 2025, a distribuit dividende de bază pentru anul financiar 2024 în valoare brută de 2,77 miliarde de lei.

Mai bine de jumătate s-a dus în Austria, la patronatul OMV, o cincime a revenit statului român, proporțional cu participația sa în companie, restul s-a împărțit între restul acționarilor.

În 2004, la momentul privatizării, Petrom avea peste 50.000 de angajați. Toți au primit prin contractul de privatizare dreptul de a cumpăra acțiuni la noua OMV Petrom, în limita a 8% din capitalul social. Niciunul nu a primit nimic.

Astăzi, cele aproape 5 miliarde de acțiuni care reprezintă procentul de 8% din capitalul social al OMV Petrom valorează 500.000.000 de lei doar la valoarea nominală de la Bursa de Valori București. La cotația zilei de 17 septembrie 2025, înseamnă 4 miliarde de lei.

angajati petrom document petrom document petrom omv petrom omv petrom omv petrom omv petrom omv petrom

Statul român, cel care era obligat prin contractul de privatizare să ducă la îndeplinire această prevedere, de a oferi spre vânzare angajaților un pachet de 8% din participația sa de 20,07%, la prețul din 2004, spune acum că așteaptă să se termine procesele pentru a merge mai departe cu vânzarea.

Sunt zeci, poate sute, poate mii de astfel de procese, duse de angajații de acum 20-30 de ani ai Petrom. Cea mai mare parte din cei peste 50.000 de angajați de la momentul privatizării nu au efectuat însă, fără îndoială, niciun demers juridic.

Din păcate, o mare parte dintre ei, dată fiind durata întregului proces, nu vor mai trăi suficient de mult pentru a primi acțiuni OMV Petrom și a se bucura, alături de actualii acționari, de profiturile companiei.

Profituri de miliarde de lei, an de an. Nimic pentru foștii angajați

În 2024, OMV Petrom a înregistrat un profit net de 4.143.914.310 lei; în 2023, colosul controlat de austrieci raporta un profit net de 3.944.059.894 lei; iar în 2022, OMV Petrom declara cel mai mare profit net din istoria sa: 10.287.553.182 lei, echivalentul a peste 2 miliarde de euro.

BVB

Rețeta a fost și este de fiecare dată aceeași: peste jumătate la OMV, a cincea parte la statul român, restul la sumedenia de alți acționari. Niciun sfanț pentru foștii angajați, acționari printr-o lege niciodată pusă în aplicare.

De fapt, de la privatizarea sa din 2004 până în prezent, OMV Petrom a înregistrat o singură dată pierderi, în anul 2015, când a raportat un minus de 630.646.624 lei, din cauza prăbușirii prețului țițeiului pe plan mondial.

Iar în viitorul apropiat este de așteptat ca gigantul OMV Petrom să devină și mai mare și mai puternic. Nu de alta, dar țările din Europa au făcut, literlamente, coadă pentru gazele pe care compania le va scoate din perimetrul Neptun Deep al Mării Negre.

Motive de satisfacție pentru acționari. Nu și unii dintre foștii angajați Petrom care, cel mai sigur, nu vor mai primi în această viață vreun leu de la OMV Petrom.

În rest, OMV Petrom a dovedit că este o forță și și-a consolidat de la an la an statutul de lider în energie. Asta s-a tradus prin bani, foarte mulți bani, care au alimentat atât bugetul de stat al României (44 de miliarde de euro în perioada 2005-2024), cât și conturile acționarilor săi, prin dividendele virate în fiecare an.

OMV Petrom este listată din 2001 la Bursa de Valori București prin 62,3 miliarde de acțiuni, cu o capitalizare bursieră la nivelul anului 2024 de peste 8,8 miliarde de euro.

Acționar majoritar este OMV Aktiengesellschaft Wien, cu 51,1568% din acțiuni, secondat de un grup de acționari persoane juridice cu 24,3926% din companie, Statul Român, prin Ministerul Energiei, cu 20,6980% din acțiuni și acționari persoane fizice, cu 3,7526% din acțiuni.

BVB

Nicăieri, niciun procent pentru foștii angajați Petrom. Și nu una-două acțiuni, ci nu mai puțin de 8% - atât ar fi trebuit să reprezinte limita maximă a capitalului social al OMV Petrom care revenea, prin lege, foștilor angajați.

Privatizarea Petrom prevedea 8% din acțiuni pentru angajați. După 21 de ani, încă nu a fost pusă în aplicare

Vorbim aici despre una dintre cele mai complicate afaceri orchestrate de statul român într-un proces de privatizare.

Înstrăinarea Petrom către austriecii de la OMV (pe atunci, mult mai mici decât compania pe care le-o oferea Guvernul Adrian Năstase în anul 2004) a reprezentat o controversă în sine încă de la început.

Dincolo de considerentele geostrategice (vitale pentru existența unei națiuni în actualul context geopolitic) nici cei financiari, nu par, cel puțin retroactiv, cei mai buni: 669 de milioane de euro a plătit OMV în primă fază pentru Petrom-ul care avea la acea dată rezerve atestate de țiței în valoare de peste 10 miliarde de euro.

Contractul de privatizare a Petrom avea o anexă care oferea angajaților companiei dreptul de a deveni acționari – o prevedere ce ar fi făcut această privatizare mai avantajoasă pentru România, dacă ar fi fost aplicată.

Concret, angajații Petrom din perioada octombrie 1997 – septembrie 2004 au primit prin contract dreptul de a cumpăra, în limita a 8% din capitalul social deținut de stat, acțiuni la prețul cu care a cumpărat și grupul austriac OMV acțiunile Petrom prin procesul de privatizare, respectiv de 0,2165 lei/titlu.

La 21 de ani după această privatizare, zeci de mii de angajați Petrom nu au văzut nicio acțiune. Au pierdut astfel dividende totalizând miliarde de euro, iar situația, departe de a se lămuri, este mai tulbure ca niciodată.

Statul român nu a mișcat un deget timp de 15 ani pentru a pune în aplicare această prevedere din contractul de privatizare care ar fi adus beneficii cetățenilor săi foști angajați Petrom.

În 2019, Curtea Supremă obligă statul să aplice prevederea din 2004. Degeaba

Abia în 2019, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a obligat Guvernul României să adopte o hotărâre de guvern pentru punerea în aplicare a dispozițiilor din anexa contractului de privatizare, respectiv de vânzarea de acțiuni OMV Petrom până la limita de 8% din capitalul social pe care îl deține în companie, la același preț cu care a vândut acțiunile la privatizare austriecilor de la OMV.

Mai mult, Curtea de Supremă a constatat și ea, ca și cei peste 23.000 de angajați care au ajuns până la această ultimă instanță judiciară în procesul intentat statului și companiei, pasivitatea arătată de Guvern în tot acest timp scurs.

Motiv pentru care ÎCCJ a decis că foștii angajați au dreptul nu numai la acțiunile ce li se cuveneau, ci și la penalități: câte 1.000 de lei de fiecare fost angajat, pentru fiecare zi în care Guvernul României nu emite hotărârea de guvern care să ducă la îndeplinirea obligației instituite prin contractul de privatizare din 2004, pornind de la data pronunțării definitive a instanței, respectiv 8 mai 2019.

Conform Codului de procedură civilă, dreptul de a obține executarea silită se prescrie în termen de 3 ani. În această speță, zecile de mii de foști angajați Petrom aveau ca termen de a executa statul luna mai 2022. Ulterior, termenul a fost prelungit cu încă 2 luni, din cauza stării de urgență instituite în 2021 pe fondul pandemiei.

În așteptarea Hotărârii de Guvern pe care toată lumea o și vedea emisă, întrucât nimeni nu lua în calcul faptul că cei de la putere ar putea ignora o sentință definitivă a Curții Supreme, au apărut și tot felul de profitori, sub forma unor SRL-uri care s-au apucat să cumpere pe nimic de la foști angajați Petrom acțiunile pe care aceștia încă nu le aveau.

O firmă a semnat în 2019 mii de contracte de cesiune cu angajați/foști angajați Petrom, de la care a cumpărat drepturile litigioase asupra acțiunile ce urmau să le primească, în schimbul unor sume mult mai mici decât ar fi valorat respectivele acțiuni, scria atunci Gazeta de Sud.

În 2021, o societate din Craiova care cumpărase deja mii de drepturi litigioase de la foști angajați Petrom a dat statul în judecată în tot atâtea procese, pentru a-l obliga să respecte sentința Curții Supreme - menționa în 2023 și Profit.

În 2022, Guvernul reduce, pe hârtie, procentul de 8%, la 0,999%. În 2025, nu se mai știe cât este

În 2022, Guvernul adopta un draft de act normativ privind aprobarea de vânzare de acțiuni Petrom către angajați, dar în limita a 0,999% din valoarea capitalului OMV Petrom, și nu de 8% cum era stabilit inițial. Hotărârea spunea că vânzarea trebuie să aibă loc până la sfârșitul anului 2023, fără a preciza însă cine sunt persoanele îndreptățite să cumpere acțiunile OMV Petrom, la ce preț și în ce condiții.

În 2023, Guvernul anunța că vrea să modifice legea privind obligativitatea de vânzare a acțiunilor OMV Petrom din participația statului către foștii salariați din perioada 1997-2204.

Asta în contextul în care Ministerul Energiei avea ca termen jumătatea lunii februarie pentru emiterea ordinului prin care se stabileau exact procedurile, termenele și condițiile de vânzare a acțiunilor – pe baza sentinței definitive a ÎCCJ.

De fiecare dată, intențiile anunțate într-o formă sau alta de Guvern pentru punerea în aplicare a sentinței ÎCCJ privind vânzarea de acțiuni către angajații Petrom au rămas doar la nivel declarativ. Nimic concret nu s-a făcut. Iar acum, în 2025, lucrurile sunt mai complicate ca niciodată.

Înainte de a prezenta poziția actuală a Guvernului României, așa cum a fost transmisă la solicitarea Știrilor ProTV, mai trebuie adus aminte un lucru.

După acțiunile promise în 2004, OMV Petrom mai face un cadou angajaților și în 2008. Alte acțiuni, altă minciună

Astfel, de parcă toată această situație cu dreptul de cumpărare a acțiunilor Petrom pentru angajații din perioada 1997-2004 nu era destul de confuză, în 2008, OMV Petrom s-a apucat să promită angajaților săi de după 2004 că le face cadou câte 100 de acțiuni, prevedere cuprinsă în contractul colectiv de muncă și asumată printr-un protocol încheiat între directorul general Petrom, Mariana Gheorghe, și liderul Federației Sindicatelor Libere și Independente (FSLI) din companie, Liviu Luca.

Pentru asta, Petrom urma să cumpere acțiuni de pe piața de capital și să le ofere apoi persoanelor îndreptățite. Angajații Petrom au primit și scrisori de la companie, semnate de directorul general, în care erau anunțați triumfător că deja li s-au transferat cele câte 100 de acțiuni în conturile create la Depozitarul Central.

Deznodământul real este lesne de intuit, în contextul discuției de până acum. Nici măcar acele 100 de acțiuni nu au mai fost niciodată, în realitate, oferite angajaților.

Fostul angajat Petrom care a primit scrisoarea prezentată în acest articol nu a primit niciodată, sub nicio formă, nici măcar vreo informație despre „cadoul” său de la companie și nu a încasat niciun leu în toți acești 17 ani din dividendele ce i s-ar fi cuvenit.

Ca el, sunt zeci de mii de foști angajați Petrom și apoi OMV Petrom care s-au văzut luați în râs nu o dată, ci chiar de două ori. De stat, de OMV Petrom.

În septembrie 2025, după 21 de ani la privatizare și decizia asumată contractual prin procesul de privatizare, drepturile zecilor de mii de foști angajați Petrom asupra acțiunilor ce li s-au promis sunt mai departe ca oricând de a mai fi respectate.

La solicitarea Știrilor ProTV, Guvernul României a explicat, în esență, că așteaptă finalizarea tuturor proceselor aflate pe rolul instanțelor pe această temă, pentru a putea trece la punerea în aplicare a prevederii din 2004.

Iată răspunsul integral transmis de Guvernul României:

”Ca răspuns la solicitarea dumneavoastră de informații, formulată în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, redirecționată Ministerului Energiei, unde a fost înregistrată cu nr. 321.053/DSE/11.08.2025, vă comunicăm următoarele:

În conformitate cu prevederile art. I din O.G. nr. 55/2003 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Naționale a Petrolului „Petrom” S.A. București, precum și pentru modificarea și completarea cadrului legal în domeniul privatizării pentru societățile comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului, vânzarea pachetului de acțiuni pentru care, potrivit legii, salariații societății au dreptul de cumpărare, se va efectua în mod direct către aceștia, prin derogare de la prevederile art. 1 din O.U.G. nr. 88/1977 privind privatizarea societăților comerciale, și ale art.1 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, la același preț cu care se vor vinde acțiunile în cadrul procesului de privatizare.

Potrivit dispozițiilor art. IV din O.G. nr. 55/2003, Ministerul Economiei și Comerțului (MEC) a fost autorizat să stabilească procedurile, termenele și condițiile pentru vânzarea directă către salariați a pachetului de acțiuni prevăzut de lege, obligații care revin Ministerului Energiei, în calitate de succesor legal al MEC.

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă comunicăm că, în temeiul acestui act normativ, a fost adoptată H.G. nr. 746/2002 pentru aprobarea cotei procentuale ce urmează a fi achiziționată de salariații Societății OMV Petrom S.A. și momentul la care se va realiza achiziționarea acțiunilor de către aceștia.

În conformitate cu art. 2 din H.G. nr. 746/2002, „în termen de 180 de zile de la data expirării interdicției de înstrăinare a acțiunilor deținute de statul român, prevăzută la art. 1 din Legea nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică, cu modificările ulterioare, Ministerul Energiei aprobă, prin ordin, procedurile, termenele și condițiile pentru vânzarea acțiunilor în cota procentuală prevăzută la art. 1 alin. (1), care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

O parte din salariații societății a solicitat, însă, anularea acestei Hotărâri de către instanță, pe rolul instanțelor fiind înregistrate mai multe dosare care se află în curs de soluționare.

Având în vedere faptul că, în acest moment, Hotărârea este contestată în instanță, până la soluționarea definitivă a litigiilor aflate pe rolul instanțelor de judecată nu se poate derula procesul de vânzare de acțiuni”.

Acțiuni OMV Petrom pentru foștii angajați? Poate în altă viață

Este greu de știut azi câți dintre zecile de mii de foști angajați Petrom cărora li se adresa prevederea din 2004, apoi cea din 2008, mai sunt în viață.

Sunt mii și mii de procese, individuale sau colective, în care oamenii trecuți deja bine de 60 de ani – cei mai tineri dintre ei – încearcă să își obțină drepturile. Iar instanțele din România funcționează după cum prea bine știu toți.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













