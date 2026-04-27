Vor participa la miting silvicultori, ceferiști, polițiști, cadre din învățământ și sănătate, mineri, siderurgiști, energeticieni, militari în rezervă, pensionari.

Astfel, Jandarmeria Capitalei recomandă persoanelor care vor participa la protest, dar şi celorlalţi cetăţeni să manifeste înţelegere faţă de măsurile luate, să adopte un comportament civilizat, să respecte indicaţiile jandarmilor, să evite conflictele de orice natură şi să anunţe cea mai apropiată patrulă de jandarmi, dacă observă persoane care au un comportament antisocial.

De asemenea, din raţiuni de siguranţă publică, jandarmii recomandă participanţilor să nu vină cu bagaje sau genţi voluminoase.

În plus, Jandarmeria reaminteşte că este interzisă şi constituie infracţiune participarea la adunările publice a persoanelor care au asupra lor arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru şocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acţiuni violente sau de tulburare a desfăşurării normale a acestora.

Pentru prevenirea unor astfel de situaţii, pe traseele care converg către Piaţa Victoriei vor fi instituite dispozitive de prefiltrare, iar jandarmii vor legitima şi controla doar persoanele care au asupra lor bagaje voluminoase, această măsură având un caracter preventiv şi este adoptată pentru protecţia şi siguranţa tuturor participanţilor şi a celorlalţi cetăţeni.

Ce amenzi riscă cei care nu respectă legea

Totodată, participanţii la adunările publice trebuie să respecte recomandările făcute de organizator, împuterniciţii acestuia sau organele de ordine, să se abţină de la acţiuni de natură a împiedica desfăşurarea normală a adunărilor publice şi să nu incite la asemenea acţiuni prin viu grai sau alte mijloace audiovizuale.

Pe de altă parte, Jandarmeria atrage atenţia că organizarea sau participarea la contramanifestaţii desfăşurate în acelaşi timp şi în acelaşi loc cu alte adunări publice, indiferent de modul lor de exprimare, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 de lei la 5.000 de lei.

În situaţia apariţiei unor persoane sau grupuri de persoane cu comportament agresiv, jandarmii roagă organizatorul şi participanţii de bună-credinţă să se delimiteze de acţiunile acestora şi să indice de îndată zona lor de manifestare forţelor de ordine prezente la faţa locului, în vederea luării măsurilor legale care se impun.

De asemenea, sunt interzise, în public, promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

În plus, efectuarea de zboruri cu aeronave civile fără pilot la bord (tip dronă) deasupra municipiului Bucureşti, fără deţinerea autorizaţiilor, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 de lei la 40.000 de lei.